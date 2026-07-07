Presentan agenda de eventos turísticos en Zacatecas

Zacatecas, Zac. 7 de julio de 2026.- Con el propósito de continuar la promoción del estado como destino para el turismo deportivo, de aventura y de convivencia familiar, el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Turismo, presentó la agenda de eventos que se desarrollará durante los meses de julio y agosto en distintos municipios de la entidad.

En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, expresó que una de las encomiendas de la actual administración es impulsar, de manera continua, actividades que permitan fortalecer la economía del sector turístico, ampliar la oferta de experiencias para visitantes y proyectar los atractivos naturales, culturales y recreativos de las diferentes regiones del estado.

Por ello, destacó que los eventos que se realizarán en las siguientes semanas forman parte de la estrategia para diversificar la actividad turística más allá de la capital, mediante acciones que permitan mostrar la riqueza de los municipios, sus paisajes, gastronomía, tradiciones y la hospitalidad de las y los zacatecanos.

Asimismo, hizo referencia a la agenda de festivales impulsada en coordinación con el Instituto Zacatecano de Cultura y la Secretaría de Turismo, la cual ha permitido acercar actividades artísticas y culturales a distintas regiones del estado, en beneficio de miles de familias.

Circuito Hyathlon México

Como parte de la agenda de turismo deportivo, el próximo 11 de julio se realizará el Circuito Hyathlon México, cuya sede será el Palacio de Convenciones de Zacatecas, evento organizado en coordinación con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud).

Se estima la participación de entre 600 y 800 atletas, además de aproximadamente mil 200 asistentes y acompañantes provenientes de entidades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla, así como de municipios zacatecanos como Río Grande, Jerez, Fresnillo, Tlaltenango, Juan Aldama, Miguel Auza, Sombrerete y General Francisco R. Murguía, entre otros.

El evento consiste en una competencia que combina estaciones de fuerza con segmentos de carrera a pie dentro del recinto, modalidad que ha registrado un crecimiento en distintos estados del país y que reúne a participantes de diversos niveles de preparación física.

Además de la competencia, se prevé una estancia promedio de dos noches y tres días por parte de atletas y acompañantes, lo que representa una oportunidad para el consumo de servicios turísticos, hospedaje, alimentos y recorridos por los principales atractivos del destino.

Las actividades iniciarán de las 12:00 a las 18:00 horas con la entrega de kits en el lobby del Palacio de Convenciones. Posteriormente, de las 16:00 a las 23:00 horas, se desarrollarán las competencias por categorías mediante salidas escalonadas, mientras que las ceremonias de premiación se efectuarán entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Juchipilazo 2026

Del 10 al 12 de julio se llevará a cabo una nueva edición del Juchipilazo 2026, evento de turismo de aventura que tendrá como escenario los municipios de Apozol, Juchipila y la Sierra de Morones.

Esta actividad reunirá entre 150 y 200 participantes procedentes principalmente de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, además de visitantes provenientes de California, Estados Unidos, quienes año con año forman parte de esta experiencia todo terreno.

El recorrido contempla aproximadamente 130 kilómetros por caminos y brechas de la Sierra de Morones, con una duración estimada de siete a ocho horas. Como parte de las recomendaciones emitidas por la organización, se exhorta a las y los participantes a permanecer en las rutas establecidas y evitar cualquier afectación a las áreas naturales protegidas.

Las personas interesadas aún pueden registrarse, ya que permanecen disponibles los últimos lugares. Se ofrecen paquetes VIP, Básico y Sin Hotel, además de la opción para adquirir el jersey oficial del evento. La información puede solicitarse mediante las redes sociales oficiales de Juchipilazo Ruta Off Road y al teléfono 33 1091 1952.

El programa iniciará el viernes 10 de julio con una comida de bienvenida y la entrega de kits para las y los participantes. El sábado 11 de julio se efectuará el banderazo de salida desde el hotel sede y posteriormente, a las 10:00 horas, el arranque oficial frente al Mercado Municipal 27 de Septiembre de Juchipila.

Ese mismo día se realizará una comida en el poblado Cerro Chino, ubicado en la Sierra de Morones, para concluir por la noche con una cena de convivencia, música en vivo y rifas para las personas participantes. Las actividades finalizarán el domingo 12 de julio con la salida de los hoteles y cabañas.

Zacatekbrass Fest 4×4

Del 17 al 19 de julio se celebrará el vigésimo segundo aniversario del Zacatekbrass Fest 4×4, encuentro que reunirá a cerca de 300 participantes provenientes de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, así como integrantes de clubes especializados en vehículos todoterreno.

La ruta se desarrollará entre los municipios de Guadalupe y Genaro Codina, donde las y los asistentes recorrerán diversos caminos bajo medidas de seguridad y responsabilidad, con el propósito de promover el turismo de aventura y la convivencia entre familias y aficionados al off road.

Las inscripciones permanecen abiertas con costos diferenciados para piloto y copiloto. Las personas interesadas podrán obtener información sobre requisitos de los vehículos, paquetes y registro mediante el número de WhatsApp 492 100 9197 y las redes sociales oficiales de K-Brass 4×4 Zacatecas.

El programa contempla una callejoneada por el Centro Histórico de Zacatecas el viernes 17 de julio, seguida de un evento de bienvenida. El sábado 18 se realizará el banderazo de salida desde el Centro Platero para iniciar la ruta principal con destino a la sierra, mientras que por la noche se efectuará una convivencia con cena y música en el campamento.

Las actividades concluirán el domingo 19 de julio con una ruta de cierre y espacios de convivencia entre los clubes participantes antes de su regreso a sus lugares de origen.

Truck’s Style Zacatecas

Como parte de esta agenda turística, los días 1 y 2 de agosto se desarrollará la sexta edición de Truck’s Style Zacatecas, evento que tendrá como sede la explanada del Palacio de Convenciones y que reunirá a más de 500 camionetas clásicas y modificadas provenientes de distintos estados del país.

Se prevé la participación de clubes y aficionados de Monterrey, Saltillo, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Salamanca, León, Morelia, Guadalajara, Zapotlanejo, Estado de México, Toluca y Zacatecas.

Además de la exhibición de vehículos, el encuentro contempla la instalación de espacios gastronómicos y artesanales con la participación de productores locales, con el propósito de generar oportunidades para la cadena productiva vinculada al turismo.

El registro permanece abierto y las primeras 250 camionetas inscritas recibirán un kit de bienvenida. La convocatoria, requisitos e información adicional pueden consultarse mediante las redes sociales oficiales de Truck’s Style Zacatecas y al teléfono 492 218 4831.

El sábado 1 de agosto se realizará un desfile por el Centro Histórico de Zacatecas con salida desde el estacionamiento del Centro Interactivo Zigzag y llegada al Cerro de La Bufa. Posteriormente se efectuará una callejoneada con recorrido por las principales calles del Centro Histórico.

El domingo 2 de agosto iniciarán las actividades con el acceso para expositores y participantes, seguido por la recepción de vehículos y el arranque oficial de la exhibición al mediodía.