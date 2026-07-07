Organiza IZC talleres de verano Nuestras Raíces Zacatecanas

Zacatecas, Zac.- A fin de fortalecer la identidad cultural de la niñez zacatecana a través del arte, la tradición y la convivencia, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, en coordinación con el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, invita a niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad a participar en los talleres de verano “Nuestras Raíces Zacatecanas”.

Las actividades se desarrollarán del 20 al 31 de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de Zacatecasy el Jardín de las Esculturas, del Instituto Zacatecano de Cultura.

Como parte del programa se impartirán seis talleres enfocados en el conocimiento y la preservación de las tradiciones zacatecanas, mediante disciplinas como narración oral, canto, danza tradicional, teatro, pintura y juegos tradicionales, además de la narración de leyendas.

Los talleres estarán a cargo de las y los maestros Arturo Campos, en Narración Oral; Raúl Villa Montes, en Canto; Andrea Ordaz Hernández, en Danza; Karla María Ríos, en Teatro; Flor Selene Saldaña Nava, en Juegos Tradicionales, y Mauricio Delgado Reyes, en Pintura.

Este programa ofrecerá a las y los participantes la oportunidad de explorar diferentes disciplinas artístico-culturales, desarrollar sus capacidades creativas y expresivas, así como fortalecer su acercamiento al patrimonio cultural de Zacatecas.

De igual forma, mediante actividades lúdicas y de convivencia, las niñas y los niños podrán conocer y valorar las costumbres, tradiciones y expresiones que forman parte de la identidad zacatecana, promoviendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de su riqueza cultural.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a la Dirección de Enseñanza e Investigación del Instituto Zacatecano de Cultura, a los teléfonos 492 491 4902 y 492 491 4906.