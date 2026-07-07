Llaman a prevenir enfermedades respiratorias por cambios de clima

Zacatecas, Zac.– Ante la llegada de las precipitaciones pluviales en la mayor parte del territorio zacatecano, especialistas de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) hacen un llamado a la población para prevenir padecimientos en las vías respiratorias.

Agustina García Macías, subdirectora de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la SSZ, declaró que en la última semana se registraron 6 mil 639 casos de este tipo de infecciones, con lo que se acumulan 269 mil 805 caso en lo que va de 2026.

La médica hizo un llamado a la ciudadanía para evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura y en caso de quedar expuesto en situaciones de lluvia es indispensable cambiar la ropa por prendas secas al llegar al domicilio, y tomar bebidas calientes para regular la temperatura corporal.

Si se presentan síntomas de infecciones respiratorias es necesario acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana y evitar automedicarse.