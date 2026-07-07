Firman convenio de colaboración CDHEZ y SFP

Zacatecas, Zac.-Con el propósito de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de las obligaciones administrativas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en conjunto con su Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración que permitirá al organismo autónomo utilizar el sistema informático desarrollado por la dependencia estatal para presentar las declaraciones patrimoniales y de entrega-recepción de las personas servidoras públicas.

Durante la firma del convenio, la Dra. Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la CDHEZ, destacó la importancia de generar alianzas entre instituciones para fortalecer la función pública y consolidar mecanismos que promuevan la confianza ciudadana.

Dimas Reveles señaló que este acuerdo representa un paso importante para fortalecer los procesos internos de la Comisión y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas, con lo que se impulsa una gestión transparente, eficiente y comprometida con la rendición de cuentas en beneficio de la sociedad zacatecana.

Por su parte, el Mtro. Ernesto González Romo, Secretario de la Función Pública, destacó que este convenio refleja el compromiso de ambas instituciones con la transparencia y la rendición de cuentas, además de fomentar el intercambio de herramientas y buenas prácticas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión pública.

En el acto también estuvieron presentes la Lic. Esther Contreras Chávez, Secretaria Ejecutiva de la CDHEZ; la Lic. Ma. del Carmen Medina Arteaga, titular del Órgano Interno de Control de la Comisión; y el Lic. Carlos Eduardo Torres Muñoz, Subsecretario de Control de la Secretaría de la Función Pública.

Con este convenio, ambas instituciones refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la integridad del servicio público, promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, y consolidar una administración pública más eficiente y responsable.