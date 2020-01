Cuenta Zacatecas con 400 mdp para obra pública este año: Pedroza

Zacatecas, Zac.-Jorge Luis Pedroza Ochoa, Secretario de Obras Públicas en el estado, luego de comentar que prácticamente el 90% del recurso con que opera esta dependencia estatal que representa, proviene de la federación l, sin embargo, por las políticas de la actual administración federal, se han destinado a otros programas “necesarios, importantes que respetamos, pero que ciertamente en el caso de Zacatecas ha generado un vacío la inversión de obra” subrayó.

Para enfrentar esta situación, comentó que mediante las gestiones realizadas a nivel federal por el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, lograron recuperar 400 millones de pesos del recurso concretamente del Fondo Minero del factor 2016-2017 con el cual prevén iniciar a trabajar el próximo mes de febrero.

“Con el recurso del fondo minero es con lo que vamos a iniciar a trabajar en obra pública, esperemos que sea en el mes de febrero. Ya tenemos proyectos por el orden de 89 proyectos concluidos, proyectos ejecutivos en su totalidad muchos de ellos ya han sido revisados por el que equipo técnico del Fondo Minero de la Secretaría de Economía” refirió.

Reconoció que el presupuesto en su dependencia este año será bastante ilimitado , pues mencionó que recursos estatal prácticamente no tiene asignación presupuestal para obra, pero, dijo, eso no significa que no vayan a generar .

Para ello, refirió que además de la gestiones realizadas por el mandatario estatal ante la federación, están trabajando junto con la Secretaría de Finanzas (Sefin) con los sub ejercicios que se vayan presentando mes con mes, así como con los ahorros o economías derivado de las exigencias que de los programas de austeridad, los cuales serán destinado para atender algo de la demanda que se tiene de infraestructura.

Uno dijo también que trabajaran con la federación en otros esquemas que han estado publicando. Recordó que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) puso en marcha un programa de desdoblamiento de concesiones carreteras .

Programa en el que Zacatecas está interesado en participar , por lo cual trabaja en un proyecto pues mediante este esquema una inversión , participaría con 3 mil millones de pesos en las concesiones que actualmente se tienen como el Libramiento Fresnillo, la carretera Calera-Fresnillo, y posiblemente la carretera de Cuauhtémoc- Osiris , que actualmente se encuentra bajo la administración de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con estas acciones dijo finalmente que esperan que este 2020,permitan la generación de mayor obra pública importantes en beneficio de la sociedad zacatecana.