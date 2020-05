No es conveniente aplicar el programa Hoy no Circula en Fresnillo: Saúl Monreal

Zacatecas, Zac.- Luego de que el gobierno estatal implementara el programa “Hoy No Circula”, con el que se pretende reducir la movilidad de personas en zonas urbanas, conurbadas y metropolitanas de Zacatecas y así aplanar la curva de contagios del nuevo coronavirus Covid-19, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila declaró que en su municipio no es conveniente.

En conferencia de prensa, tras la aplicación de dicho programa desde el pasado 10 de mayo, el alcalde del Mineral, manifestó que en su municipio se ha registrado poca movilidad, pues la ciudadanía ha acatado las recomendaciones de aislamiento.

“Le hablé al director de vialidad, porque Fresnillo se ha comportado a la altura hasta este momento y yo creo, que aquí en Fresnillo no es conveniente”, por ello, dijo, se comunicará el Director de Policía de Seguridad Vial del estado, Oswaldo Caldera Murillo, porque son medidas estatales, de las cuales será respetuoso y estará muy al pendiente.

Refirió además que se debe de valorar el registró de movilidad en los diferentes municipios del estado ya que indicó en Río Grande es diferente el comportamiento al de Jerez, Loreto y Pinos, por ejemplo, o la de otros municipios de la Entidad.

“Yo digo hay que valorarse y dependiendo de que si hubiera garantías de que el “Hoy No Circula” ayuda a la no propagación, encantados, todas las medidas son bienvenidas”.

Al ser cuestionado sobre si el trasporte colectivo está preparado para un posible incremento de usuarios, luego de la aplicación de dicho programa, el presidente municipal comentó que “por eso yo digo que se tiene que valorar, porque si se evita una mayor movilidad, pero resulta que lo hacen a través del transporte público y que tal que se llenan más los camiones y las personas están más cerca y hay más contagios”.

Con respecto a las comunidades sobre cómo deben circular los vehículos que no traen placas, el alcalde reiteró que es un programa del estado y pedirá al Director de Policía de Seguridad Vial, que venga y en entrevistas de radio explique a los ciudadanos de Fresnillo porque muchos tienen bastantes dudas.

“Todas estas preguntas son las que les voy a hacer también. La verdad yo no he entablado una comunicación con el Director de Vialidad y se supone que antes de tomar estas medidas debieron ver todas estas cuestiones” declaró finalmente Monreal Ávila.