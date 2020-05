En Zacatecas podría concluir ciclo escolar de manera virtual: Tello

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello Cristerna, luego de dar a conocer que el próximo mes de junio la industria de la construcción, minera y automotriz de la entidad, reanudarán sus actividades normales, dijo que existe la posibilidad de concluir el presente ciclo escolar de manera virtual y retornar a las aulas en agosto, por la contingencia sanitaria ante la pandemia por Coronavirus (Covid-19).

“Todo será dependiendo de cómo vayamos avanzando, estos días van a ser fundamentales. Por lo menos yo en lo particular creo que va a ser complejo el regreso a clases, esa es mi opinión personal (…) En base también a las propias realidades de Zacatecas que no estamos preparados en nuestras aulas de nuestras escuelas para poder generar un esquema de sana distancia”.

El mandatario estatal, refirió lo anterior tras la reunión con integrantes del Gabinete del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobierno federal, Olga Sánchez Cordero y Gobernadores del país, para conocer las fechas y procedimientos del regreso a las actividades cotidianas en todo el país.

En entrevista radiofónica con la comunicadora Raquel Ollaquindia, sobre la reactivación de la industria cervecera, comentó que en la reunión de este día con los funcionarios gubernamentales, no se mencionó, no obstante, que la industria cervecera está expectante.

“En este acercamiento que tuvimos no se mencionó, tampoco hubo la manera de ver particularidades. Estaremos esperando este miércoles el anuncio que dé de manera oficial el presidente y obviamente se tendrían que publicar los lineamientos en donde ya en lo particular se nos hará o de nuestro conocimiento qué pasará con cada una de ellas. No veo por qué no; siempre y cuando se cumplan las medidas que se van a establecer. Cuando tengamos la factibilidad como hoy la tenemos, entonces nada más habría que ver bajo qué consideraciones” agregó Tello Cristerna.

En otro tema, referente a las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Estado 2020, que deberán ser aprobadas esta semana por la LXIII Legislatura derivado de la emergencia sanitaria, el cual ha generado una gran polémica por el supuesto recorte presupuestal a la educación, el Gobernador dijo que “una disminución en el presupuesto educativo no lo veo factible, partiendo de lo que son las obligaciones contractuales con el magisterio, entiéndase federal y estatal”.

Agregó que lo que se busca en su administración es una disminución en otros capítulos de gasto corriente, siempre y cuando no pongamos en un predicamento la viabilidad en la educación y la condición de seguridad.

“Es un tema muy polémico, tengo que decirlo, pareciese que nadie quiere tener y lo digo con todo respeto, pareciese que no se entiende lo que está pasando en el mundo, pues dicen no pues es que yo tengo mi presupuesto y mi actividad de la más importante. Todas son sumamente importantes, el problema es que no existen los recursos, si existiese no estaríamos buscando la manera de poder salir adelante bajo esta condición”.

Para concluir ante la declaración de la Secretaria de Educación de Zacatecas, Gema Mercado Sánchez, sobre posibles afectaciones en salarios al magisterio, “yo lamento si desde el poder ejecutivo se dio una información errónea o que no se interpretó bien, es mi responsabilidad la reconozco y la asumo, por eso estoy viendo también con la secretaria de educación porque no podemos dar dobles mensajes” lamentó Tello Cristerna.