Garantizado los derechos fundamentales y específicos de los adolescentes

Zacatecas, Zac .- Con el propósito de garantizar los derechos fundamentales y específicos de los adolescentes en esta etapa de salud pública derivada del virus COVID-19, la Magistrada Julieta Martínez Villalpando, Presidenta del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes dirige las guardias de trabajo.

Lo anterior para verificar el funcionamiento adecuado en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes así como en el Juzgado Especializado en Ejecución de Sanciones para Adolescentes derivado del Acuerdo General de Pleno, el cual señala que se continuarán realizando juicios ya programados y audiencias que resulten de carácter urgente que involucren la restricción a la libertad personal.

Además indica que se consideraran de carácter urgente, de manera enunciativa y no limitativa, las audiencias y diligencias que no admitan dilación alguna, las medidas y órdenes de protección, así como aquellas que a criterio de órgano jurisdiccional, de no llevarse a cabo, afectarían gravemente los derechos humanos de las partes.