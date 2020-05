Ante la nueva normalidad no debemos bajar la guardia: Mejía

Zacatecas, Zac.-A fin de informar sobre las acciones estratégicas emprendidas por el Ayuntamiento de Zacatecas ante la fase de “nueva normalidad”, el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro dio a conocer las 20 acciones para la reapertura de actividades en la primera etapa, con medidas que se implementarán del 31 mayo al 30 de junio del presente año comenzando con semáforo naranja que indica un alto nivel de riesgo.

Acompañando al alcalde durante la rueda de prensa, estuvieron presentes Iván De Santiago, secretario de Gobierno; Marivel Rodríguez Benítez, secretaria de Finanzas y Tesorería; Fabiola Inguanzo González, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; Fernando Becerra Chiw, secretario de Administración; Elsa Aguilar, coordinadora de Salud y Francisco Javier Cortés Navia, titular del Deporte en Zacatecas.

El primer edil destacó que estas 20 acciones han sido concienzudamente revisadas en coordinación con las autoridades sanitarias de nivel estatal y federal; asimismo, refrendó el compromiso de mantener el buen ritmo de trabajo “que todo lo vence y en esta pandemia no será la excepción, porque estamos listos para enfrentar esta fase de “nueva normalidad” y agregó que dicho período iniciará el 31 de mayo del presente año y su duración estará sujeta al comportamiento de la pandemia en Zacatecas.

“Debemos establecer una estrategia de apertura de las actividades sociales, educativas y económicas en forma gradual, ordenada y cauta, para que sea segura y duradera”, señaló el alcalde destacando que todas las medidas de prevención y promoción de la salud deberán mantenerse durante esta fase, tal es el caso del lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado al 70 por ciento, el estornudo de etiqueta, la Sana Distancia, uso de cubrebocas y la desinfección constante de objetos de uso común.

“Ya hemos pasado dos meses en esta situación que ha afectado a miles de familias en el país, el estado y nuestro municipio; dos meses en los que hemos procurado que se mantengan únicamente las actividades esenciales, pero hoy estamos ante la posibilidad de retomar las actividades cotidianas, con la reapertura de las actividades sociales y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones, para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, además de establecer acciones extraordinarias, destacó.

El primer edil indicó que se reaperturan los espacios públicos al aire libre con aforo reducido hasta de 20 personas, las actividades en espacios públicos techados continuarán suspendidas, así como las actividades escolares públicas y privadas presenciales incluyendo cursos, capacitaciones, coaching, entre otros, pues deberán permanecer de forma virtual.

De igual manera, informó que se mantendrán suspendidas las guarderías e instancias infantiles, los espacios para adultos mayores como Casa del Abuelo, guarderías, casas de jubilados, y las actividades comerciales no esenciales se aperturan con personal mínimo indispensable hasta el 30% de su capacidad instalada, es decir, una persona cada 10 metros cuadrados.

Los servicios funerarios continúan funcionando, con 3 horas de servicio y 20 familiares como máximo, en este sentido, permanece la celebración de misas de forma virtual y quedan suspendidas fiestas patronales, peregrinaciones, reliquias, danzas tradicionales y juegos pirotécnicos, “en cuanto a las actividades de recreación como: bailes, cabalgatas, coleaderos, charreadas, jaripeos, serenatas, callejoneadas, kermeses, entre otras, se mantienen suspendidas”, asimismo, aclaró que las concentraciones, asambleas, mítines y reuniones sociales podrán realizarse en espacios abiertos con un máximo de 20 personas.

Durante esta _nueva realidad_ se incorporan las actividades no sustantivas con estricto apego a la normatividad de las autoridades sanitarias de gobierno estatal, federal, así como aquellas disposiciones de los ayuntamientos en particular, “si bien Zacatecas se ha mantenido como una de las capitales con menor número de casos en el país, no debemos bajar la guardia sino que se deben reforzar las acciones, pues el hecho de entrar a esta fase no significa regresar a la normalidad”.

Ulises Mejía Haro indicó que durante esta fase es importante que sectores vulnerables sean protegidos, por lo que los adultos mayores de 60 años no podrán reincorporarse a las actividades cotidianas por el momento, así como las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas; de igual manera, continuarán los filtros para restringir el acceso a lugares concurridos para niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.