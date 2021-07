Llegó la tercera ola de COVID a Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Zacatecas, Zac.- De acuerdo con los datos de nuevos contagios y hospitalizaciones, el Gobernador Alejandro Tello afirmó que el repunte de contagios de COVID-19 ha llegado al estado; Zacatecas vive ya la tercera ola de la pandemia, y eso lo ha colocado en el semáforo amarillo.

El mandatario y el Secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña, informaron que, en el estado, durante la pandemia, se han realizado 70 mil pruebas, de las cuales, 31 mil 342 personas han salido positivas; han fallecidos 2 mil 991 (el índice de defunción es de 9.5%) y hay 27 mil 840 recuperados.

Aunque las defunciones no han tenido un crecimiento exponencial -en los días recientes, han muerto 10 personas por COVID-19-, los casos positivos en las últimas cuatro semanas aumentaron más del 100 por ciento; este incremento se puede observar con 46 casos en promedio diarios.

Respecto a los contagios, se han presentado en mayor número entre las y los jóvenes, cuya condición no se agrava, a pesar de que muchos de ellos no están vacunados; sin embargo, el Gobernador Tello los exhortó a reflexionar porque, aun cuando la enfermedad no resulte mortal para ellos, sí deja secuelas graves para otros sectores de la población.

Recordó que ante esta nueva ola el ciclo se repite y ellos pueden llevar el contagio a sus padres y abuelos, y si la persona tiene un comorbilidad, más allá de haber sido vacunada, su condición se puede agravar y llevarlos a la muerte.

En el periodo en que Zacatecas tuvo menor número de contagios, estos también se reflejaron entre el personal de salud, el cual, en las últimas dos semanas, volvió a presentar casos positivos; con 20 personas contagiadas, de las cuales, 11 son médicos y enfermeras.

Asimismo, la hospitalización, que logró mantenerse bajo control durante muchas semanas, empieza a crecer; actualmente, hay 21 hospitalizados en Zacatecas, 17 de los cuales están estables y cuatro, graves. Es decir, también empieza a subir el porcentaje de ocupación.

La zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe es, nuevamente, el foco rojo en cuanto a contagios y el municipio Fresnillo, donde, lamentablemente, más personas han muerto.

El mandatario recordó que todos estos datos son factores que influyeron para que Zacatecas retrocediera en el semáforo y regresara al amarillo, lo que implica reducir nuevamente los aforos en restaurantes y hoteles; cerrar bares y centros nocturnos; modificar los horarios de operación, que niños no puedan entrar a centros comerciales; es decir, todo aquello a lo que nadie quería volver.

Por lo cual, pidió a toda la población ser muy cuidadosa y redoblar las medidas de prevención y salud. “Está en nuestras manos controlar y seguir bajando; si usamos el cubrebocas, si respetamos la sana distancia, si evitamos las concentraciones, podemos detener esta ola y volver a semáforo verde”, afirmó.

Agregó que, a través de la Secretaría de Salud de Zacatecas, solicitó a las y los alcaldes su respaldo para que ayuden a controlar la operación de los lugares de esparcimiento, como restaurantes y bares, que están siendo más frecuentados por jóvenes.

Por su parte, el Secretario de Salud informó que, hasta hace 13 días, eran 38 municipios los que no tenían ningún caso positivo; está cifra se redujo a 30, y quienes están enfermando son los jóvenes.

El hecho de que se estén reuniendo, que vayan a antros, a viajes de término de cursos, donde no se respetan las medidas y que regresen enfermos, ha hecho que Zacatecas tenga que cambiar de color, dijo.

Agregó que entre los pacientes internados actualmente, sólo seis son mayores de 50 años, los demás, son entre 22, 25 y 29 años, grupo en el que, advirtió, también hay patologías que los pueden llevar a la muerte.

“Parece ser que bajamos la guardia, que dejamos de aplicar las medidas necesarias, que se abrieron las reuniones en sitios cerrados; esperemos que en estos 15 días, si todo mundo participa, podamos revertir este número de casos y volver al verde; de lo contrario, iremos a naranja y, si sigue así, a color rojo”, advirtió el funcionario.

Recordó que los contagios entre personas vacunadas continúan, aunque su estado es menos grave, y las personas mayores que no se aplicaron la vacuna son quienes están hospitalizándose.

Respecto al tema de vacunación, a la fecha hay 254 mil 244 personas con primera dosis en todo el estado; mientras, con esquema completo hay 317 mil; es decir, 29.4 por ciento.

El Gobernador Tello manifestó que dicho porcentaje ha permanecido estancado durante varias semanas, debido a que no han llegado más dosis; sin embargo, confió en que, en los próximos días, el estado reciba más vacunas para completar segundas dosis a quienes les faltan.