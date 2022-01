La aplicación de vacunas salva vidas

Zacatecas, Zac.- Para la señora Ofelia Ávila Gutiérrez es una fortuna que ella y sus dos hijas ya están vacunadas contra el Covid-19, por lo que destacó los esfuerzos para inmunizar a la población y agradeció que ya estén aquí, “porque hemos visto que salvan vidas”.

Este lunes, la zacatecana de ocupación costurera acudió al Palacio de Convenciones para recibir la dosis de refuerzo de AstraZeneca, una vacuna que, dijo, como cabeza de familia la deja más tranquila, por lo que no tuvo la menor duda en acudir al llamado de los gobiernos de México y Zacatecas.

Durante cuatro días, las y los zacatecanos han acudido a recibir la vacuna porque ante la cuarta ola de contagios en el mundo saben que el biológico es vital para su salud y la de su comunidad.

Este día la vacunación contra el Coronavirus a adultos de 40 a 59 años y a adolescentes de 14 años concluye en la capital del estado y en el municipio de Fresnillo, pero mañana martes continúa en el Multiforo de la Fenaza para atender a los guadalupenses.

Al ser entrevistada en la sede del Palacio de Convenciones, la señora Ofelia Ávila dijo que, además de cabeza de familia, es abuela de cuatro niños y quiere tener salud para cuidarlos por lo que, insistió, “benditas vacunas”.

Refirió que hay gente que no quiere vacunarse por hacer caso a información falsa y malintencionada que suele circular en las redes sociales: “dicen que es el sello del mal, pero a mí que me den tres sellos porque quiero cuidar mi salud, pero además también deseo que crezca la economía porque si no hay trabajo nadie me llevará un pantalón para arreglárselo”.

Ávila Gutiérrez consideró que las vacunas también son parte esencial para reactivar la economía, por lo que llamó a quienes aún se resisten a que se inmunicen porque es la forma de cuidarnos todos y, además, “no duele o cualquier efecto secundario vale la pena si se piensa a largo plazo”. Tras recibir su refuerzo, agregó que, si es necesario, “pues echamos mano del paracetamol”.

La también ama de casa destacó que, en las tres ocasiones que se ha vacunado, el trato que le han dado las Brigadas Correcaminos ha sido “de primera: tienen una organización que es de reconocer y admirar: ¡gracias!”.

Abogado de profesión, Jesús Tadeo Arellano Ramírez también destacó que recibir el refuerzo de la vacuna le da mayor tranquilidad para su salud por lo que, al igual que la señora Ofelia, invitó a quienes no han recibido el biológico a acudir.

“Hemos visto que la vacuna ha ayudado a salvar vidas pues los vacunados hoy tenemos mayores defensas para enfrentar esta enfermedad que ha azotado al mundo entero; ojalá que quienes faltan lo hagan”.

Sabedores de que el biológico es una de las principales medidas para contener la pandemia, los Gobiernos de México y Zacatecas continuarán con las jornadas de vacunación en el territorio estatal. Además, el Gobernador David Monreal Ávila ha insistido en que la vacuna está garantizada para todo aquel que así lo decida.

En ese sentido, este fin de semana hubo módulos de vacunación en los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Río Grande, Jerez, Villa de Cos, Pinos, Jalpa, Villanueva y Tlaltenango para diversos sectores poblacionales, aunque mayoritariamente para adultos de 40 a 59 años y adolescentes de 14.

Este lunes 24 de enero, las Brigada Correcaminos, conformadas por médicos, enfermeras, Servidores de la Nación, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), atendieron a la población de los municipios de Monte Escobedo, El Plateado de Joaquín Amaro, Trinidad García de la Cadena, Villa González Ortega y Apozol.

Para mañana martes 25, además de Guadalupe, la aplicación de la vacuna se realizará en Francisco R. Murguía, Concepción del Oro, Morelos, Jiménez del Teúl, Teúl de González Ortega, Susticacán, Noria de Ángeles, Mezquital del Oro y Huanusco.

Cabe señalar que los requisitos que deben presentar las personas de 40 a 59 años al momento de acudir a los módulos son: hoja de registro que se obtiene en www.mivacunasalud.gob.mx, haber recibido la última vacuna contra el Covid-19 hace más de cinco meses, presentar CURP o INE y no será necesario llevar el certificado de vacunación.

En tanto, los adolescentes de 14 años deben presentar la hoja de registro que se obtiene en el mismo sitio web, CURP y estar acompañados de su padre, madre o tutor (a), o bien, con el formato de autorización que se debe descargar en el sitio www.seduzac.gob.mx/vacuna/ficha-autorizacion.pdf.