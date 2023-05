Secuelas de la pandemia no deben olvidarse para que no se repitan

El Vicerrector de Ciencias de la Salud de la UAG, expresa que se deberá estar preparado para nuevas pandemias y sus efectos negativos que traerán a la sociedad y economía

La pandemia de Covid-19 trajo afectaciones serias a la vida humana y evitar que éstas se repitan es una tarea no solo del sector salud, es un trabajo conjunto entre gobierno, empresas y la sociedad en general.

Esto porque la pandemia cobró millones de vidas en el Mundo, dañó la economía y dejó secuelas que no se borrarán en mucho tiempo y por ello se deberá estar vigilantes, no olvidar y crear nuevos sistemas que eviten que las historias se repitan.

Esto fue apuntado por el Vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Dr. Alfonso Petersen Farah, durante su conferencia “Reconstruyendo y transformando tras una pandemia/epidemia”, en el Tercer Congreso Internacional de Enfermería “Un impulso para la Salud Global”, que organizaron el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (OPD SSMZ) y la UAG.

Los daños

Para empezar, el Vicerrector planteó un panorama de la situación a tres años después de iniciada la pandemia.

Según datos de la Secretaría de Salud, al 1 de mayo de este 2023, en México se confirmaron 7 millones 587 mil 643 casos de Covid-19; de los cuales 6 millones 833 mil 884 ya están recuperados del virus. Sobre las muertes, se reportaron 333 mil 913, donde las personas de la tercera edad fueron las más afectadas por la enfermedad.

“En el mundo, 6.5 millones de personas murieron por Covid-19. Las decisiones tuvieron impacto, positivo, negativo, pero hubo impactos”, dijo.

A su vez, señaló que de la salud mental poco se habla, pero es relevante y real que el Covid causó y sigue causando afectaciones psicológicas. Por otro lado, hubo afectaciones en la economía, por lo tanto, no solo es una repercusión psicoemocional.

Otras afectaciones:

México perdió cuatro años de esperanza de vida con la pandemia, en otras palabras, la esperanza de vida es cuatro años menos hoy a la de otros años para los mexicanos.

En el impacto a la salud, el virus dejó 40 complicaciones en el cuerpo de los infectados, desde cansancio, tos persistente y otras más fuertes.

El Producto Interno Bruto cayó en un 8%, la economía de la sociedad mexicano se vio afectada en dos años, lo que habla de una caída de ingresos enorme.

7 de cada 10 familias con niños vieron reducidos sus recursos, lo que afecta el desarrollo de los niños.

Alrededor del 10% de los hogares donde había un niño, alguien perdió un empleo.

Esto se suma al impacto en familias que perdieron a un miembro, la muerte de un padre o una madre (o de ambos) a su vez causó estragos en la economía, psique y estabilidad, lo que tendrá su repercusión a largo plazo.

Reto del área de Ciencias de la Salud

El Dr. Petersen Farah agregó que los profesionales de la salud deben estar al día en datos, conocimientos, herramientas y técnicas para lo que vendrá, explicó el doctor.

¿Qué viene?

Hay que estar preparados para nuevos virus, afectaciones y peores escenarios epidemiológicos y sanitarios.

No olvidar la pandemia y su impacto en la economía y las personas.

Anticiparse a los impactos.

Debe haber Solidaridad.

Organización y participación de la sociedad civil.

Evitar la apatía que se generó en muchos sectores y menospreciando los impactos.

Crear simulacros de pandemia.

Por otro lado hay cosas que se deben rescatar y mantener después de la pandemia, entre ellas están el trabajo en casa, el aprovechamiento de la enseñanza en línea y la atención a distancia de la telemedicina.