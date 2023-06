Persisten mitos en la población en torno a la donación de sangre

Guadalupe, Zac.-Acorde con la instrucción del Gobernador David Monreal Ávila, para que todas las personas tengan acceso a servicios médicos de calidad, personal del Banco de Sangre de la Secretaría de Salud (SSZ) trabaja en la difusión de información que ayude a disipar los mitos que se tienen en torno a la donación altruista de sangre.

Betsy Pacheco Arencibia, directora de esta unidad, afirmó que se han detectado, aún, ideas erróneas que pudieran inhibir la práctica de donar sangre; aclaró que, cuando un voluntario llega a las instalaciones de este centro, adquiere primero un estatus de pre donador; en esta etapa, se le realiza un cuestionario para identificar la viabilidad de ser aceptado y, en caso de ser un candidato apto, se le extrae una muestra sanguínea la cual será analizada.

Compartió que, en el proceso de pre donación, se han detectado en la población ideas erróneas como creer que las personas con tatuajes o perforaciones no pueden ser donadoras, a lo que aclaró que pasado un año de este proceso pueden donar con normalidad. Este mismo lapso es aplicable para quien ha recibido transfusiones o se le ha realizado una cirugía mayor.

Con respecto a la creencia de que donar sangre puede causar anemia, la especialista en hematología explicó que es totalmente falso, pues, la cantidad que se extrae es de 450 mililitros, que corresponde a menos del 10 por ciento del volumen total de este tejido en el cuerpo, el cual es repuesto por el organismo en un breve tiempo.

El peso y la composición corporal son aspectos que tampoco se ven afectados con la donación, pues, existen personas que han externado su creencia de subir o bajar de peso, con el simple hecho de realizar esta práctica.

Otro de los aspectos que debe detectarse en el cuestionario que se realiza a los pre donadores son las conductas sexuales de riesgo, que incluyen tener relaciones con varias parejas sin protección, lo cual no tiene nada que ver con las preferencias, si no con la conducta de cada individuo.

Declaró que, de cada donación, se pueden aprovechar las plaquetas, el concentrado eritrocitario; es decir, los glóbulos rojos y el plasma, y un solo donante puede salvar la vida de hasta cinco personas, pues, en el caso de los pacientes pediátricos, de acuerdo a su edad, peso y talla, en ocasiones pueden requerir cantidades pequeñas de tejido hemático.

Con respecto a la duración de la sangre que se capta mediante la donación, explicó que los glóbulos rojos pueden ser almacenados más de 40 días, mientras que las plaquetas sólo tienen una vida útil máxima de cinco días, de ahí la necesidad de contar con donadores de plaquetas, para lo cual este banco de sangre cuenta con el equipo de plaquetoféresis, que sirve para extraer exclusivamente este componente sanguíneo, el cual es muy necesitado sobre todo en pacientes oncológicos.

Finalmente, invitó a toda la población que desea donar sangre a presentarse en el Banco de Sangre de la SSZ, ubicado a unos pasos del Hospital de la Mujer Zacatecana, en un horario de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, de lunes a domingo; aclaró que no es necesario tener una ficha o una cita, y, con respecto al ayuno, se recomienda no haber consumido alimentos grasosos entre 4 y 6 horas antes de la donación; líquidos o alimentos ligeros, como frutas, no son impedimento para poder donar.