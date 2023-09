Gobernador de Zacatecas rinde su segundo informe de labores

Zacatecas, Zac.- A dos años de Gobierno, Zacatecas avanza por la ruta correcta de la transformación, construyendo un estado de paz, bienestar y progreso, asentó el Gobernador David Monreal Ávila, de frente a la ciudadanía, en un mensaje emitido con motivo de su Segundo Informe de Resultados.

Reunidos en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, el Jefe del Poder Ejecutivo estatal recibió a ciudadanas y ciudadanos de colonias, barrios y comunidades de todo el estado; a alcaldes y alcaldesas de los 58 municipios, así como a representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, para rendir cuentas ante el máximo tribuno, el pueblo de esta entidad.

El Gobernador refrendó su compromiso histórico y político para que la Cuarta Transformación, y el Humanismo Mexicano que la inspira, continúen su avance en Zacatecas y en todo el país, frente a la necesidad de transformación.

Al expresar su saludo y respaldo a quien coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que, junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá de cerrar filas y trabajar unidos para que la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano no se detengan y se arraiguen aún más.

“Que se oiga fuerte y claro: en Zacatecas seguiremos por la ruta de la transformación”, subrayó Monreal Ávila.

En este acto de libertad y honestidad, que se basa en la convicción de mandar obedeciendo al pueblo, el Gobernador David Monreal dio a conocer 100 de las acciones más representativas para la consolidación de la transformación de Zacatecas, que demuestran que “vamos por la ruta correcta de la transformación, construyendo un Zacatecas de paz, bienestar y progreso”.

“Hoy, me dirijo al pueblo de Zacatecas para hacer un balance del camino que hemos recorrido juntos. De frente, con sencillez y humildad, firme en mis convicciones, vengo a informar los logros y resultados alcanzados por un Gobierno que trabaja con la consigna fundamental de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó.

Enumeró las 100 principales acciones que reflejan lo que se ha logrado en este tiempo y que se han construido de la mano, hombro con hombro, con el apoyo incondicional del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y, en general, con el respaldo del pueblo de Zacatecas, que le depositó su confianza en esta importante labor.

Con este Segundo Informe de Resultados, dijo, se muestra el incansable trabajo de nuestra gente, “que nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío”; por ello, el Gobernador David Monreal manifestó su gratitud, ya que “cada logro y avance en este camino es prueba indiscutible de la confianza que han depositado en nuestro movimiento y en mí, para servirles como Gobernador”.

Dejó en claro que iniciar la construcción de la anhelada sociedad de paz, bienestar y progreso implica la implementación de una política integral, que impacte positivamente en cada rincón del estado; por eso, en estos dos años se han dirigido los esfuerzos hacia los grandes pilares que son los cimientos de este propósito: seguridad, finanzas sanas, obra pública, desarrollo del campo y fortalecimiento de la política social, así como la educación, la cultura y la salud.

Estas acciones son la respuesta a la esperanza y a las necesidades que el pueblo ha expresado de viva voz en los 58 municipios, y que debe tener la certeza de que cada peso invertido representa un compromiso de paz, bienestar y progreso con las y los zacatecanos.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ PARA EL BIENESTAR



Para lograr la construcción de paz, que es una de sus prioridades, el Gobernador David Monreal Ávila informó que, en el último año, se han invertido más de 1 mil 400 millones de pesos para atender el tema de temas: la seguridad.

Detalló que se inició con la dignificación de las corporaciones policiales, al destinar cerca de 260 millones de pesos para mejorar su equipamiento con chalecos balísticos, uniformes, 100 patrullas y 35 motopatrullas.

Además, en reconocimiento a su labor, tras guardar un minuto de silencio por las y los agentes que murieron en cumplimiento de su deber, informó que no habrá en Zacatecas un solo policía estatal o municipal que perciba menos de 12 mil pesos de salario mensual, y el compromiso es que, a partir de 2024, ninguno gane menos de 14 mil pesos.

Para dar respuesta a situaciones de emergencia, como la iniciativa tecnológica más ambiciosa en seguridad, se moderniza el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), con una inversión inicial de 750 millones de pesos y una ampliación de 100 millones de pesos más.

Desglosó que un logro más en la estrategia de construcción de paz consiste en la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional y remodelación de Casas de Seguridad en varios municipios, así como la creación de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), que dependen de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y las cuales reúnen a 150 elementos de élite para hacer frente al tema de la seguridad y lograr la pacificación.

De manera particular, el Gobernador David Monreal recordó que, para fortalecer la seguridad en las colindancias con Zacatecas, firmó convenios de colaboración con los estados vecinos de Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango, con los que se realizan operativos conjuntos encaminados a la pacificación de la región.

En materia de contención, el mandatario destacó que, en el último año, se aumentaron en 463 por ciento las detenciones del fuero federal, ubicando al estado por debajo de la media nacional. También, se desarticularon 48 células delictivas, se detuvo a 260 generadores de violencia y se incrementó el aseguramiento de armas de fuego y granadas en 644 y 700 por ciento, respectivamente.

De la misma manera, a la fecha, se han destruido más de 2 mil 230 armas largas y cortas, y cerca de 300 mil municiones y cartuchos fueron incautados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); “sólo para que se den una idea, todo lo que logramos asegurar equivale al batallón de un ejército”, acotó.

Gracias a las acciones referidas, el Gobernador David Monreal destacó que, al mes de julio del presente año, Zacatecas se encuentra en el lugar 24 a nivel nacional en incidencia delictiva; también, se redujeron los homicidios dolosos, lo que ubica a la entidad en el lugar 16 en el país y, además, se logró descender en 85.4 por ciento el delito de extorsión.

Sumado a ello, en el último año, 2 mil 133 personas fueron vinculadas a proceso y se obtuvieron 425 sentencias condenatorias, por las que más de 490 personas fueron sentenciadas con penas desde tres meses hasta 320 años de cárcel.

Además de brindar acompañamiento a las familias de personas desaparecidas y víctimas de violencia, el Gobernador David Monreal recordó que se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal ante el Congreso del Estado para combatir la impunidad y contar con instrumentos jurídicos eficientes que permitan aumentar el castigo contra quienes extorsionan y amedrentan a la población.

OBRA PÚBLICA PARA EL BIENESTAR



La obra pública es uno de los pilares del Gobierno que encabeza el mandatario y el compromiso es que, al final del sexenio, Zacatecas cuente con carreteras seguras y de calidad, luego de décadas de permanecer en el abandono.

Para lograrlo, el Gobernador David Monreal ha destinado alrededor de 2 mil millones de pesos en esta materia, con el objetivo de construir obras enfocadas a cubrir las necesidades de la gente en los 58 municipios del estado.

Se ejercieron cerca de 755 millones de pesos para mejorar alrededor de 280 kilómetros, además de cinco puentes vehiculares. A esto se suma la proyección de más de 350 millones de pesos adicionales para cerca de otros 230 kilómetros y nueve puentes, así como más de 535 millones de pesos, aportados por el Gobierno de México, para alcanzar cerca de 900 millones de pesos.

“Adicionalmente, tenemos el compromiso presidencial de un presupuesto de 800 millones de pesos, con los que habremos de rehabilitar, construir y reconstruir otros 550 kilómetros, gracias a la solidaridad y compromiso de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”, precisó.

El Gobernador David Monreal se refirió, además, a otras obras carreteras que se llevan a cabo, como es el caso del circuito El Orito, que se construyó con una inversión inicial cercana a 375 millones de pesos, que favorecerá el flujo de 15 mil vehículos y beneficiará a 500 mil personas.

El Gobernador David Monreal también mencionó las casas del Bienestar, que se construyen en Apozol, con una inversión de 34 millones de pesos, y en Jerez, con cerca de 40 millones de pesos, en los que las y los adultos mayores recibirán atención integral para que tengan una vida digna en su última etapa.

FINANZAS



En el apartado de finanzas, el Gobernador David Monreal destacó que hoy se administran con eficiencia los recursos públicos, y, después de más de dos décadas, por primera vez, no se ha pedido deuda de corto ni de largo plazos, ni tampoco adelanto de participaciones. “Tenemos finanzas sanas en Zacatecas”, asentó.

Asimismo, se ha hecho un manejo responsable de la heredada deuda estatal de largo plazo, “que no pedimos, pero sí pagamos”, y, por primera vez, se ha logrado reducir, para lo que se destinaron más de 600 millones de pesos para su pago, de los cuales el 85 por ciento corresponde a intereses.

Detalló que, con respecto a los últimos tres sexenios, el primer registro de contratación de créditos de corto plazo fue por 750 millones de pesos, en la administración 2004-2010; en el sexenio 2010-2016, el endeudamiento fue por 11 mil 654 millones de pesos.

En tanto, en el pasado quinquenio, el 2016-2021, fue por 6 mil 620 millones de pesos, lo que le costó a Zacatecas más de 2 mil millones de pesos por concepto de intereses y 5 mil 260 millones de pesos en adelanto de participaciones.

“Hemos demostrado que sí se puede gobernar con transparencia y responsabilidad”, expresó el mandatario David Monreal, de tal manera que, hoy, la única deuda pública es de 6 mil 919 millones de pesos.

Recordó que se creó un Fondo de Saneamiento Financiero, del que se han ejercido, a la fecha, 585 millones de pesos para cubrir adeudos fiscales en el sector educativo, con lo que se ha asegurado la estabilidad y la certeza financiera.

Como resultado del Decreto Presidencial para la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, en Zacatecas se beneficiaron los propietarios de 67 mil 949 vehículos en 41 municipios del estado, con lo que se obtuvo una recaudación superior a los 122 millones de pesos, que se destinaron a obras de pavimentación de calles, caminos y carreteras.

El Gobierno de Zacatecas ha logrado un ahorro acumulado de casi 600 millones en lo que va de esta administración; en tanto que, derivado del combate a la corrupción y con acciones de austeridad republicana, se han generado economías por 500 millones de pesos.

Por primera vez en la historia del estado, después de cumplir con los compromisos financieros y de evitar el quebranto, con recursos propios, se logró la creación del Fondo de Estabilización Financiera, con una reserva de 362 millones de pesos, y del Fondo de Inversión Pública Productiva, con 1 mil 400 millones de pesos.

El mandatario recalcó que se ha construido un Gobierno honesto y eficiente, que impulsa una política de cero tolerancia a la corrupción y que no admite derroches, dispendios ni obras faraónicas e innecesarias.

“Que se escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad”, expresó.

CAMPO Y AGUA POTABLE



Este Gobierno ha invertido más de 61 millones de pesos en obras de fortalecimiento del Sistema Poniente de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), además del rescate y activación de pozos en General Pánfilo Natera, Vetagrande, Guadalupe, Genaro Codina, Nochistlán, Villanueva y Luis Moya, así como en la adquisición de camiones cisterna.

El campo es solución y no un problema, por lo que, en dos años, se destinaron más de 1 mil millones de pesos a este rubro, que forma parte de los cuatro ejes tractores para lograr desarrollo, y que significó una derrama por 4 mil millones de pesos; por eso, en 2023 se ejercieron 550 millones de pesos en el sector agrícola-ganadero.

Además de la realizada en Fort Worth, Texas, se impulsaron seis Expo Ferias Agropecuarias Regionales en los municipios de Zacatecas, a las que se destinaron 127 millones de pesos, que generaron una derrama superior a 500 millones de pesos, con el apoyo de proveedores y en beneficio de más de 5 mil productores agrícolas y ganaderos.

El próximo 17 de septiembre, en la Expo de Expos, se rifarán equipos, 400 tractores y 400 sementales para la mejora genética, con una inversión de 110 millones de pesos, que prevé una derrama de 550 millones de pesos para beneficio de 1 mil productores de Zacatecas.

Se invirtieron 20 millones de pesos a través del subsidio para diésel agrícola, en apoyo de 2 mil 500 productores; 27 millones de pesos, en entrega de semilla mejorada para beneficio de 4 mil 600 productores; además de firmarse un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el apoyo en el pago de energía eléctrica.

De la misma manera, se destinaron más de 48 millones de pesos para la adquisición de maquinaria pesada en la Secretaría del Campo (Secampo), luego de más de 20 años de no hacerse; se erogaron 76 millones de pesos para maquinaria y tecnificación de unidades de riego, almacenamiento y distribución de agua, así como reconstrucción de caminos sacacosechas.

“Este Gobierno siempre será un fiel aliado de las valientes manos que trabajan la tierra; hoy, queremos alzar la voz para reconocer y encarar la dura realidad de la sequía por la que atraviesa la entidad, nos unimos a ustedes para enfrentar este desafío; como hijo de este suelo, les garantizo que no están solos en esta lucha; por ello, ya solicitamos la declaratoria de emergencia por sequía en Zacatecas, para acceder a recursos que permitan atender y ayuden en esta situación”, dijo.

BIENESTAR SOCIAL DE LAS Y LOS ZACATECANOS



El Gobernador David Monreal Ávila refirió que tiene la firme convicción de impulsar el desarrollo sin que nadie se quede atrás, porque, tal como lo hace a nivel nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Zacatecas, también, “por el bien de todos, primero los pobres”. Por ello, durante el segundo año de Gobierno se destinaron 1 mil 250 millones de pesos a la política de bienestar, lo que demuestra el respaldo a las y los zacatecanos más vulnerables.

Reconoció y agradeció el apoyo incondicional, el acompañamiento constante y la visión comprometida de su esposa, Sara Hernández de Monreal –presente en el evento–, quien, como Presidenta Honorífica del Sistema DIF Estatal, ha sido un pilar indispensable en la construcción de un mejor Zacatecas, principalmente para las personas que más lo necesitan, además de ser un ejemplo inspirador para construir un Gobierno humanista, que se distingue por su vocación de servicio.

Al resaltar la labor de la Delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, presente en este evento, el Gobernador desglosó que se han destinado 389 millones de pesos para la entrega de desayunos escolares, despensas y apoyos alimentarios a grupos de atención prioritaria, en beneficio de más de 237 mil familias de todo el estado. Porque “nuestra visión es clara: donde exista una familia o una persona con necesidad, ahí estará el Gobierno”, señaló.

Zacatecas se convirtió en la primera entidad en establecer la universalidad del programa Pensión para las Personas con Discapacidad, esquema que, con una inversión conjunta de 700 millones de pesos, beneficia a más de 22 mil personas.

En dos años, asimismo, se logró un gran avance al registrar a más de 4 mil personas en el Padrón Estatal de Personas con Discapacidad, con lo que se han alcanzado ya más de 46 mil personas que reciben los beneficios de la pensión.

EDUCACIÓN



La educación es la vía para lograr la transformación social de Zacatecas, por lo que, en estos dos años, se han destinado más de 11 mil millones de pesos para el funcionamiento y fortalecimiento del sistema educativo estatal, inversión que abarca la mejora de la infraestructura educativa, mantenimiento de espacios y la adquisición del equipamiento necesario para un ambiente de aprendizaje óptimo.

Asimismo, se ha cumplido con el pago oportuno de la nómina magisterial, a través de un convenio de apoyo que en el primer año fue de 2 mil millones de pesos; para el segundo, se gestiona que sean 2 mil 300 millones de pesos, gracias a la respuesta positiva del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De la misma manera, se han destinado 270 millones de pesos para la construcción y dignificación de instalaciones educativas de todos los niveles, que incluye edificios, canchas, sanitarios, muros, aulas, plazas cívicas, rampas y andadores.

Asimismo, se beneficia a más de 213 mil estudiantes de educación preescolar mediante la entrega de loncheras, así como a 300 mil alumnas y alumnos de primaria con mochilas. También, se otorgan estímulos económicos por más de 21 millones pesos a más de 5 mil estudiantes de los niveles básico y superior.

SALUD



En el ámbito de la salud, el mandatario David Monreal Ávila dijo que se trabaja con firmeza y determinación para mejorar y fortalecer el sistema de salud en el estado, con el objetivo de brindar una atención médica integral, oportuna, universal y de calidad para todas y todos, para lo cual se han destinado más de 3 mil 600 millones de pesos para el funcionamiento de unidades médicas.

Precisó que a ello se suma una inversión superior a 1 mil 250 millones de pesos en el desarrollo de infraestructura, mantenimiento, equipamiento, apoyos a grupos vulnerables, profesionalización y adquisición de insumos diversos.

El Gobernador David Monreal informó que se llevó a cabo el proceso de transferencia y operación del Hospital de la Mujer de Fresnillo, bajo la modalidad IMSS-Bienestar y que fue constatado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, logro que beneficia a cerca de 152 mil mujeres de las regiones norte y noroeste del territorio zacatecano.

Durante los primeros dos años de este Gobierno, destacó el mandatario estatal, que se ha hecho frente al rezago histórico en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en Zacatecas, con una inversión de 310 millones de pesos en mantenimiento de obra y adquisición de equipo médico.

En la presente administración, con una inversión superior a 431 millones de pesos, se incrementó el porcentaje de suministro de medicamentos en las farmacias, para lograr un promedio anual del 78 por ciento en 2022; frente al 60 por ciento que se había registrado en 2021.

TURISMO



Como uno de los ejes tractores para promover el desarrollo de Zacatecas y el crecimiento de todos los actores sociales que integran y participan en el sector turístico, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que, desde el inicio del sexenio, asumió el firme compromiso de impulsar este rubro con una visión incluyente y generadora de oportunidades.

Durante 2022, el número de visitantes que llegó al estado ascendió a más de 675 mil personas, lo que representa un incremento de 8.3 por ciento, y una derrama económica superior a los 64 millones de pesos, que significa un aumento del 5.2 por ciento con respecto al año pasado.

A fin de promocionar a la entidad en el mundo, Zacatecas tuvo participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2023, en Madrid, España; así como en el Tianguis Turístico 2023, en la Ciudad de México; y en junio del presente año, se logró sumar al municipio de Villanueva como el séptimo Pueblo Mágico del estado.

Por otra parte, el Gobierno de Zacatecas realizó mil 250 eventos, que incluyeron los festivales: Cultural de Zacatecas, Internacional del Folclor, de Navidad y de los Fieles Difuntos, entre otros, a los que asistieron 380 mil personas, y para los cuales se destinó una inversión superior a 61 millones de pesos.

DESARROLLO ECONÓMICO



“Durante estos dos años, hemos trabajado incansablemente para promover la inversión, la innovación y la creación de empleos, con la firme convicción de que son los cimientos sólidos sobre los que edificamos un futuro próspero para nuestra entidad”, expresó el Gobernador David Monreal.

Para ello, se destinaron cerca de 527 millones de pesos, con prioridad en acciones estratégicas que han contribuido de manera efectiva y significativa al desarrollo económico de Zacatecas.

Como parte de estos resultados, fueron 13 las nuevas inversiones y expansiones de empresas durante el primer trimestre de 2023, con cerca de 12 mil millones de pesos invertidos.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, durante esta administración se ha registrado un saldo de más de 677 millones de dólares. Los países que más han invertido en la entidad son Suecia, Canadá, España y Estados Unidos.

También, el Gobernador refirió la estancia de la delegación zacatecana en Corea del Sur, que obtuvo la firma de un convenio global por mil 100 millones de pesos para inversiones en nuestro estado. Entre las empresas están MR InfraAuto, que invertirá más de 500 millones de pesos; corporativo Tris, por 320 millones de pesos; y Hyundai Polytech, por más de 300 millones de pesos.

“Estoy seguro de que los esfuerzos realizados en materia de seguridad y de combate a la corrupción están teniendo buenos resultados y el mundo está volteando a ver a Zacatecas, nuevamente, como un destino atractivo para la inversión”, manifestó el mandatario estatal.

Subrayó que su Gobierno impulsa una política única en México, mediante la firma de nueve convenios de desarrollo de proveeduría local con empresas de los sectores minero, industrial, agroindustrial y de servicios, que han generado una derrama de 3 mil 500 millones de pesos en beneficio de las empresas locales.

Por otra parte, mediante el Fondo Plata Zacatecas, Impulso NAFIN y el Programa Emergente de Economía Social, se entregaron cerca de mil créditos y apoyos de financiamiento, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, lo que representa el doble de apoyos en comparación con la administración anterior.

Asimismo, se implementaron dos estrategias de financiamiento: Mi Negocio Crece y Mi Primer Negocio, que han dado lugar a la creación y fortalecimiento de 700 nuevas micro, medianas y pequeñas empresas locales.

INTERNET PARA ZACATECAS



Gracias a la respuesta positiva del Gobierno de México, destacó el Gobernador David Monreal, se aseguró la instalación de más de 181 torres de telefonía celular en el territorio zacatecano, con una inversión de 270 millones de pesos, en beneficio de más de 50 mil personas.

Con ello, se ha brindado conectividad a más de 5 mil hogares en comunidades y localidades con altos índices de marginación. Y, asimismo, se firmó el convenio con la Comisión Federal de Electricidad para ampliar este programa y se amplíe el beneficio.

El Gobernador David Monreal destacó que cada esfuerzo invertido en esta Nueva Gobernanza se refleja en los resultados que hoy se enumeraron, que son logros tangibles, victorias de la unidad, de la convicción y del incansable trabajo que se ha realizado para construir un Zacatecas con paz, bienestar y progreso.

Con la mente enfocada en los próximos cuatro años, el mandatario afirmó que se ha avanzado y que el camino se hace con trabajo y constancia, que existen desafíos por superar, metas por alcanzar y sueños por hacer realidad.

Sin embargo, este informe refrenda el compromiso de que su trabajo como Gobernador no se detendrá y que no descansará hasta que cada zacatecana y cada zacatecano tengan una mejor calidad de vida.

“El amor por mi tierra y por mi pueblo es el faro que me guía y la brújula que me orienta. Sigamos adelante, en unidad y con la mirada fija en el mañana que seguimos construyendo diariamente”, expresó.

Finalmente, el Gobernador David Monreal refrendó que éste es el segundo capítulo de una historia que continuamos escribiendo todas y todos. Hoy, “les digo que vamos por la ruta correcta de la transformación, construyendo un Zacatecas de paz, bienestar y progreso”, remató.

A este evento de rendición de cuentas asistieron Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV (64) Legislatura estatal, Georgia Fernanda Miranda Herrera; el representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México; los Gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Carmona.

También, estuvieron presentes legisladoras y legisladores federales y locales; representantes de los Poderes Judicial y Legislativo; alcaldesas y alcaldes de los 58 municipios; el Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila; el Senador Pedro Haces; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; miembros de la Decimoprimera Zona Militar y Guardia Nacional; los Fiscales Generales de Justicia del Estado y de la República, Francisco Murillo Ruiseco y Cristian Paul Camacho Osnaya; y el secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, Osvaldo Cerrillo, entre otros.

Para mejorar la atención a las y los zacatecanos, entrega Gobernador vehículos a dependencias

Luego de su Informe de Resultados, en la explanada del Palacio de Convenciones el mandatario hizo entrega de vehículos para mejorar la atención a las y los zacatecanos en importantes rubros como seguridad, obra pública y campo.

Entregó 58 vehículos tipo patrulla, 38 equipados como patrulla y dos grúas tipo pluma para la Secretaría de Seguridad Pública, así como dos vehículos tipo Van, 10 pick-up, 20 motocicletas patrulla para la Policía Estatal, tres motocicletas patrulla para la Policía Municipal, siete patrullas para la Policía Municipal de Proximidad, cuatro Sedán y dos pick-up para la Policía Vial; todo ello, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

A la Secretaría de Obras Públicas la equipó con dos pick-up, una pipa de agua, dos vibrocompactadores de asfalto, una petrolizadora, un compactador neumático, una máquina barredora, una motoconformadora, un vibrocompactador, dos tractocamiones, una pavimentadora y un Lowboy desmontable.

Para la Secretaría del Campo, entregó seis tractores de cadena; y para la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, un vehículo para desazolve y limpieza.