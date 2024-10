Conoce 5 consejos para un buen manejo de tu tarjeta de crédito

Académico comparte cómo puedes volverte un maestro en el uso de este plástico, pero tienes que ser disciplinado y entender las reglas del “juego”

Zacatecas, Zac.- Las tarjetas de crédito pueden ser un arma de doble filo: si sabemos usarlas, pueden ser un alivio en nuestra economía; si no, podríamos meternos en problemas y pagar por mucho tiempo las consecuencias de malos hábitos financieros.

La mayoría de los mexicanos no entienden cómo funcionan, pues una tarjeta de crédito no es dinero extra, es dinero prestado, una cantidad limitada, que debes pagar a una entidad bancaria en un tiempo determinado.

Según el Contador Público, Mtro. Juan Carlos Arámbula Aceves, Director Académico de los Programas de Contaduría, Economía y Finanzas de la UAG, el error más común que comenten los mexicanos es gastar el dinero que no tienen y usar la tarjeta sin tener en cuenta los principios anteriores.

¿Qué es y cómo se usa una tarjeta de crédito?

El contador compartió en una conferencia, que ofreció al Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), algunas definiciones y consejos sobre las tarjetas de crédito.

Un crédito es una cantidad de dinero que te prestan con la obligación de pagarlo, junto con un costo, en un plazo determinado. Sirve para adquirir bienes y servicios que no podrías pagarte de contado en ese momento. No es dinero adicional, implica comprometer parte del dinero que ganarás en el futuro a pagar la deuda.

El plástico

Una tarjeta de crédito es un medio de pago; con ellas puedes realizar compras en establecimientos comerciales sin dar efectivo. Cada mes la institución financiera a la que pertenece pone a tu disposición un estado de cuenta donde te indica el monto de adeudo, los gastos que realizaste, el interés que te cobra en su caso, así como la fecha límite para hacer el pago.

“La institución financiera te presta hasta determinada cantidad conocida como línea de crédito. Cuando compras con tu tarjeta utilizas ese crédito y lo recuperas conforme vas pagando”, dijo.

Es recomendable tener y usar una tarjeta de crédito para tener una vida crediticia y financiera, lo que te permitirá, por ejemplo, rentar o comprar un automóvil o hacer reservas que requieran una tarjeta como garantía, entre otros beneficios.

¿Cómo hacer buen uso de la tarjeta de crédito?

En este punto, el académico compartió algunas recomendaciones al momento de usar la tarjeta de crédito y son las siguientes:

1.- No gastar dinero que no tienes: Es importante entender que la tarjeta es dinero que tienes que pagar; no es dinero extra. Si no puedes pagar lo que gastas con la tarjeta, te meterás en problemas y deudas.

2.- Ser “totaleros”: Se refiere a pagar todo lo que puedas de lo que debes, y si no puedes, evita hacer solo los pagos mínimos. Haciendo los pagos mínimos, te tardarías muchísimos meses en saldar la deuda.

3.- Priorizar pagos: Si tienes varias tarjetas, paga primero las de mayor monto y las que tienen las tasas de interés más altas.

4.- Consolidar deudas: Si tienes varias tarjetas o pequeñas deudas de crédito, considera un crédito de consolidación. Este tipo de crédito puede ofrecerte mejores condiciones, tasas y plazos, permitiéndote monitorear todo en un solo lugar, evitando que pequeñas deudas crezcan descontroladamente.

5.- Mantener disciplina financiera: Usa la tarjeta únicamente para oportunidades importantes, como adquirir un equipo de cómputo, aprovechar una promoción significativa, y no para gastos corrientes.

“Hoy en día, muchas personas utilizan la tarjeta para el gasto del día a día, como el mandado, y esto puede generar problemas cuando llega la cruda financiera y es que lo que toman de la tarjeta no lo devuelven. Todo gasto que haces con la tarjeta se acumula», añadió.

Por ello, recomendó que, si se gasta una cantidad determinada con la tarjeta, se guarde ese monto, o más, para pagarlo con el resto cuando sea momento de saldar cuentas con el banco.

Finalmente, es fundamental contar con educación financiera, que muchas veces falta en nuestro país, para aprender a conocer, entender y manejar las finanzas personales.