Aún con presupuesto etiquetado existe incertidumbre en el futuro del INAI: Julieta Del Río

“El presupuesto analizado y aprobado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, informó la Comisionada Julieta del Río Venegas.

Explicó que a pesar de que está semana es crucial por la votación de la propuesta de reforma para desaparecer a ciertos organismos autónomos, entre ellos al INAI, la Secretaría de Hacienda los consideró a nivel presupuestal.

“El viernes de la semana pasada se presentó el Paquete Económico 2025 al Congreso de la Unión y, con ello, la propuesta de presupuesto para el próximo año. De mantenerse, al INAI serían asignados 993 millones 990 mil 582 pesos, que fue exactamente la cantidad analizada y aprobada por el Pleno de este Instituto”, mencionó.

Agregó que se hizo una propuesta a la titular de la Secretaría de Gobernación hace unas semanas para mantener la operación del Instituto solo con 762 millones de pesos (30.5% menos que el presupuesto asignado en 2024) y reiteró que ella misma ha impulsado desde hace años una reingeniería para recortar gastos y optimizar funciones sin perder autonomía ni eficiencia.

“Los 993 millones que tentativamente se darían al INAI para el 2025 significan una disminución de 9.42% respecto al 2024, monto que representó 8.7 pesos al año por persona o 0.72 centavos al mes. Cabe mencionar que, del 2018 a la fecha, el INAI no ha tenido un incremento presupuestal de impacto” destacó.

Informó que, en millones de pesos, los recursos de los últimos seis años para el INAI se han distribuido de esta manera: en 2018, mil 98; en 2019, 900; en 2020, 877; en 2021, 905; en 2022, 982; y en 2023, mil 47.

“Considerando la inflación, que de 2018 a 2023 fue de 24%, el INAI presentó una disminución en su presupuesto de 22.9% en términos reales en esos cinco años. Es decir, la variación en el presupuesto recibido no corresponde con el incremento inflacionario, lo que se traduce en menos recursos. Sin embargo, las quejas interpuestas ante el Instituto y las solicitudes de información y de datos personales han crecido 5 veces más desde 2003, así como el número de sujetos obligados” comentó la Comisionada.

Para el 2025, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, se contempla un Anexo 30 denominado Prevención, Detección, Investigación y Sanción de Hechos de Corrupción, que contempla un importe de 8 mil 328.12 millones de pesos, esto representa 491 mil 56 pesos menos que en 2024.

En el caso del INAI, de 2024 a 2025, hay una reducción de 35.66 millones de pesos para este mismo anexo.

“Tres instituciones integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción presentan disminución en su presupuesto 2025 para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción (anteriormente Anexo Transversal Anticorrupción). La Secretaría de la Función Pública tiene una disminución de 71.82 millones de pesos; la Secretaría Ejecutiva del SNA una disminución de 8.09 millones de pesos; en tanto que el INAI presenta una disminución de 35.66 millones de pesos”, detalló la Comisionada del INAI.

Reiteró que el Instituto no se contrapone con una propuesta gubernamental enfocada en la austeridad, el bienestar y la justicia social. “Esta semana será decisiva para conocer si se robusteció la iniciativa y los transitorios por los días tan limitativos para las leyes secundarias y ya en la discusión de la Cámara de Diputados conocer si existen reservas. Aún falta un camino, pero ello no será obstáculo para seguir explicando y difundiendo la importancia de estos derechos, en un esquema autónomo y de organismo descentralizado, pero no siendo juez y parte” aseguró.

Finalmente resaltó que a 4 años de su llegada al INAI en su ponencia se han ingresado 17 mil 928 recursos, de los cuales 14 mil 785 corresponden a acceso a la información, 2 mil 469 a datos personales y 674 son de inconformidad y/o atracción.

Además de los 17 mil 623 recursos resueltos, 10 mil 108 han sido con sentido de instrucción, es decir, van en favor de los ciudadanos para que obtengan información o bien accedan a sus datos personales para mejorar su calidad de vida.

Del 2022 a la fecha, el Centro de Atención Virtual del INAI ha realizado 114 mil 478 asesorías a personas que buscan mejorar sus condiciones de vida o ejercer otros derechos a través del INAI. En tanto el Centro de Atención a la Sociedad ha brindado 317 mil 513 acompañamientos a ciudadanos