México, con grandes oportunidades en el uso de IA en el sector salud

El Mtro. Manuel Gutiérrez-Novelo, reconocido inventor mexicano pionero de la realidad virtual y tecnología 3D, impartió una conferencia en la UAG

Zacatecas, Zac.-. La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el sector salud, permitiendo diagnósticos tempranos, cirugías remotas y la integración de registros médicos únicos y México tiene la oportunidad de adoptar estas innovaciones para mejorar su sistema de salud y alinearse con estándares globales.

Esto lo expuso Manuel R. Gutierrez-Novelo, reconocido inventor mexicano con más de 90 patentes, impulsor de la realidad virtual y la tecnología 3D, además de fundador de varias empresas de tecnología, durante su conferencia “Innovación: ¿Talento o Trabajo?”, organizada por el programa Excellence in Healthcare de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Medicina y tecnología

Durante la charla, realizada en el Auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez, Gutiérrez-Novelo abordó la evolución de esta tecnología y su potencial para transformar el sector salud en México.

El experto destacó que la Inteligencia Artificial (IA) ofrece grandes oportunidades en áreas como diagnóstico, prevención, control de eficiencia y cirugías remotas.

«México tiene la tecnología y el talento necesario para implementar estas innovaciones. Es el momento de invertir en IA para estar a la altura de las necesidades del sistema de salud global», afirmó.

A lo largo de su conferencia, explicó cómo la IA ha avanzado gracias al poder de procesamiento exponencial y al uso de GPUs, tecnologías originalmente diseñadas para videojuegos. Estas herramientas han permitido desarrollar aplicaciones que analizan patrones complejos y ofrecen soluciones en tiempo real.

Aplicaciones

Entre las aplicaciones más prometedoras de la IA en la Medicina, mencionó el diagnóstico temprano de enfermedades.

“La Inteligencia Artificial permite el diagnóstico temprano de enfermedades como alzhéimer, párkinson y cáncer, utilizando análisis de datos históricos y biométricos”, dijo.

También destacó la posibilidad de integrar registros médicos únicos en plataformas seguras basadas en blockchain, lo que mejoraría la precisión y velocidad de los tratamientos.

A corto plazo, el conferencista planteó como tendencia clave la digitalización de datos hospitalarios, permitiendo la integración y análisis de información para optimizar la atención médica. A largo plazo, proyecta un sistema de salud en el que cualquier paciente en México pueda acceder a un historial médico único y encriptado, accesible desde cualquier hospital público o privado del país.

Sobre el ponente

Manuel Gutiérrez-Novelo es un inventor mexicano. Tiene más de 90 patentes registradas. Desde los 13 años, ha fundado varias compañías para el desarrollo de software, entre ellas JiiT Technologies, ImmersiONVRelia, SanMillan Productions y TDVision Systems.

Es uno de los pioneros de la realidad virtual, tecnología 3D e impulsor de la Inteligencia Artificial. En su experiencia ha colaborado para proyectos de la NASA, el Pentágono y Disney; además de recibir varios galardones, como el Lumiere Award, Best VR for iPhone y Top 50 Most Innovative Products.