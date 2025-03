Los techos de cristal se rompen, los sueños se hacen realidad: Julieta del Río

● _La Comisionada del INAI impartió charla a 500 jóvenes del Bachillerato General Militarizado sobre su trayectoria_

● _Les invitó a perseguir sus sueños manteniendo siempre el honor y la dignidad en el actuar diario._

“Cuando las mujeres llegamos a un puesto importante, recibimos muchos cuestionamientos que no reciben los hombres, esto no debe de ser. Las mujeres tenemos méritos al igual que los hombres y debemos de aspirar a la igualdad, no a la superioridad” afirmó Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Al impartir una charla a 500 alumnos del Bachillerato General Militarizado de Zacatecas, destacó que se debe seguir trabajando para que las mujeres no sean víctimas de violencia en cualquiera de sus expresiones y romper los techos de cristal, pero mantenerlos abiertos.

Les explicó la función que tiene el INAI y como a través de la información pública se garantizan derechos y oportunidades que cómo jóvenes necesitan en esta etapa de retos que están por emprender dentro de la vida profesional.

Concientizó sobre las vulneraciones a la privacidad, la exposición de la información, el robo de datos personales o perfiles de grupos específicos, dirigido a las niñas, adolescentes y mujeres, las expone a situaciones que afectan los derechos humanos.

“Actualmente las mujeres están expuestas al acoso sexual y a la difamación en las redes sociales, por ello es importante que se piense dos veces en lo que buscan compartir en internet, pues con herramientas como la inteligencia artificial nos volvemos más vulnerables” resaltó

Aclaró que el Instituto hasta hoy en día es el encargado de verificar y sancionar conductas de autoridades privadas que vulneren o afecten los datos personales de este sector.

“Si bien la extinción del INAI es irreversible, estamos en una etapa fundamental, pues al estar en discusión el nuevo marco normativo, es importante que la legislación que se publique se adapte a los nuevos retos que plantea la situación actual” afirmó.

En el marco de las actividades por el mes de la violencia contra la mujer, mencionó que conmemorar el Día de la Mujer va más allá́, de alzar la voz, es también denunciar lo que vulnere a las mujeres adolescentes y niñas en este país y en el mundo entero.

“Luchen por sus sueños, pero mantengan siempre el honor y la dignidad en cualquier aspecto de su vida que realicen, pues sólo con la conciencia tranquila se pueden señalar irregularidades” finalizó la Comisionada.

Previa a la charla se realizaron honores a la bandera en los que estuvieron presentes Mauricio Acevedo Rodríguez, Titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas; Omar Gilberto Castro Martínez, director del Bachillerato General Militarizado de Zacatecas; así como Fabiola Torres Rodríguez y Nubia Barrios Escamilla, Comisionadas del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.