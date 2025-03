Inicia Operativo Especial Semana Santa para recibir a paisanos

Villa de Cos, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila encabezó el banderazo de inicio del Operativo Especial Semana Santa 2025 del programa Héroes Paisanos, que se lleva a cabo del 18 de marzo al 20 de abril y proyecta superar las 51 mil 460 atenciones que se prestaron en 2024 en dicho periodo vacacional, lo que consolida a Zacatecas como un estado líder en la atención a sus migrantes.

El Gobierno de Zacatecas, por medio de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), en coordinación con el Gobierno de México, trabaja para garantizar una estancia segura, digna y plena de bienestar para los migrantes que visitan la entidad.

En ese sentido, el mandatario estatal, David Monreal Ávila, destacó que el programa Héroes Paisanos, institucionalizado desde 1989, se renueva cada año para adaptarse a las necesidades, por lo que hoy no sólo recibe a los migrantes, sino que les ofrece servicios integrales para su bienestar, lo que refleja el compromiso con la construcción de paz y progreso en el estado.

El operativo desplegó 20 módulos de atención y un paradero de descanso en 14 municipios: Calera, Concepción del Oro, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Luis Moya, Morelos, Río Grande, Sombrerete, Trancoso, Valparaíso, Villanueva, Villa de Cos y Zacatecas, con 46 observadores capacitados para brindar apoyo y orientación.

Cabe destacar que hay un incremento en las atenciones brindadas a los paisanos en la presenta administración estatal, pues según datos históricos, en el Operativo Invierno 2024 se registraron 97 mil 602 asistencias, un 2 por ciento más que en 2023. Este crecimiento refleja la eficacia del programa, que en todo 2024 alcanzó un total de 214 mil 715 asistencias anuales, frente a las 26 mil 403 de 2020.

Con este operativo, que coordina acciones con autoridades como el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Justicia y la Federal, entre otras que conforman una estrategia integral, Zacatecas reafirma su compromiso con los Héroes Paisanos, ofreciendo módulos de atención, servicios de emergencia y seguridad para que su estancia sea feliz y de bienestar, pidió; “no se cansen de hacer el bien; juntos lograremos un estado y un país próspero”, dijo el mandatario.

La Delegada del Instituto Nacional de Migración, Celeste Arteaga Ramos, enfatizó que el programa Héroes Paisanos “es mucho más que una bienvenida; es una promesa de que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio mexicano se realice con absoluta garantía de sus derechos”, porque en esta temporada, miles de zacatecanos regresan a sus raíces y traen consigo historias de esfuerzo y amor por México, lo que inspira al Gobierno a redoblar su compromiso.

“Queridos paisanos, estamos listos para servirles porque ustedes son el corazón de nuestra nación; México siempre será su hogar, aquí están sus raíces, su familia y su historia. Que su viaje esté lleno de calidez, alegría y reencuentros inolvidables”, agregó.

Presencia de la Guardia Nacional

El Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Juan Manríquez Moreno, indicó que este operativo especial de Semana Santa 2025 tendrá un enfoque en la vigilancia y prevención del delito en los tramos carreteros del estado.

La Guardia Nacional desplegará 256 elementos y 139 vehículos en cinco rutas estratégicas para salvaguardar la vida, integridad y bienes de los paisanos que regresan a Zacatecas desde Estados Unidos y Canadá, lo que asegura un trato digno y respetuoso en su tránsito por carreteras, aeropuertos y terminales de autobuses.

Se establecieron cinco rutas de seguridad que conectan Zacatecas con Concepción del Oro, Cuencamé, Guadalajara (en sus dos ramales), San Luis Potosí y Aguascalientes, apoyadas por ocho estaciones de seguridad activas las 24 horas; rutas que estarán vigiladas por los elementos de la Guardia Nacional en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y las fiscalías General del Estado y de la República, asegurando una cobertura integral durante el periodo vacacional.

Sin embargo, lamentó que los accidentes carreteros sigan siendo un problema sensible en el estado, según datos de 2025, de enero a marzo se registraron 195 accidentes en carreteras federales, con un saldo de 23 fallecidos, 98 lesionados y cuantiosas pérdidas materiales. Las vías más afectadas incluyen la carretera Zacatecas-Durango (61 accidentes), Zacatecas-Saltillo (48), Zacatecas-Guadalajara por Juchipila, Jalpa y Moyahua (22), Zacatecas-Aguascalientes por Trancoso (16), Zacatecas-San Luis Potosí (15) y Fresnillo-Juan Aldama (7).

De igual manera, presentó la campaña “En Guardia Contra la Corrupción”, en la que reconoció que, aunque la extorsión no es la norma, existen casos aislados, “no es la generalidad, son excepciones, pero si no se insta a la corrupción, no habrá extorsión”. Por ello, puso a disposición los números 088 para quejas, 911 para emergencias y el 5579286578, atendido personalmente por su equipo, lo que garantiza una respuesta inmediata a denuncias.

En este sentido, la Secretaría de la Función Pública (SFP) también tendrá participación para evitar actos de corrupción a los migrantes que crucen por las carreteras locales.

Refuerza SSP vigilancia en arterias viales

El Subsecretario de Operación Policial, Ginés Jaime Ruiz García, en representación del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, detalló que se desplegó un operativo integral que incluye el reforzamiento de la vigilancia en las principales arterias viales de Zacatecas, con monitoreo constante del tráfico y puntos estratégicos de apoyo.

Los elementos de las fuerzas de seguridad estarán presentes para garantizar el orden, la seguridad y asistir en emergencias como accidentes o desperfectos vehiculares, informó.

Los puntos de control y apoyo estarán estratégicamente ubicados a lo largo de las carreteras, con personal capacitado para atender cualquier eventualidad, “nuestro propósito es garantizar la seguridad integral de las familias que transitan por Zacatecas”.

El evento contó con la participación de Jesús Alfonso Nava Bustamante, comandante del 52/o. Batallón de Infantería; Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia del Estado; Iván Reyes Millán, secretario del Zacatecano Migrante; la Diputada migrante María Dolores Trejo Calzada, Oswaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz; Israel Porta Martínez, director de la Policía de Investigación, y Oscar Izarrarás, representante del Centro Nacional de Inteligencia.