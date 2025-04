Fallece el Papa Francisco: un pontífice que empoderó a la mujer y agitó las estructuras de la Iglesia católica

Sara Lovera *

SemMéxico, Cd de México, 21 de abril, 2025.- El Papa Francisco de 88 años murió este lunes a las 7:35 de la mañana hora de Roma, según un mensaje de la oficina de comunicación del Vaticano su salud se fue debilitando después de las celebraciones de la Pascua, donde se leyó la homilía más festiva y de canto a la vida individual de una pontífice. Donde pide no actuar sólo como víctimas.

Un día triste por la muerte de un papa con claroscuros, liberal, pro liderazgo de las mujeres, entendió la diversidad, pero todavía negado a la incorporación plena de las mujeres en el gobierno de la iglesia y respetar su libre decisión.

El vaticano informó y comentó: “El Papa Francisco, regresó a la casa del Padre. Su vida estuvo completamente dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y un amor universal.” así lamentaron su muerte en el Vaticano.

“Especialmente hacia los más pobres y marginados. Con profunda gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesucristo, encomendamos su alma al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino.”

La agencia EFE destacó así la noticia: Esta mañana abril amaneció con una triste noticia para la iglesia católica su máximo líder, falleció, el papa que repetidamente declaró que la Iglesia católica necesita más mujeres en puestos de liderazgo, fue uno de los pontífices que desde el inicio de su papado ha dado más papel a la mujer en distintos órganos de poder de la Curia romana, siempre ocupados por hombres.

En 2018 instaba a una mayor presencia de mujeres ‘en los diferentes campos de responsabilidad de la vida de la Iglesia en particular, y no sólo en el campo cultural’.

«Iglesia es femenina, la Iglesia es mujer», ha dicho en varias ocasiones como que”incluir a la mujer en la iglesia, no es una moda femenina, es un acto de justicia que, culturalmente estaba dejada de lado” .

Francisco rompió moldes con los nombramientos femeninos en los órganos de poder de la Curia, algunos por encima de obispos y nuncios.

Uno de los últimos nombramientos femeninos, los más recientes y sin precedentes en la historia del gobierno de la Iglesia ha sido el de la religiosa misionera Simona Brambilla, en enero de 2025, como prefecta, ‘ministra’ del dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del que dependen todas las órdenes religiosas.

Continuar leyendo…

semmexico.mx