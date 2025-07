Vacaciones seguras: protege tus datos personales mientras viajas: Julieta del Río

•_Antes de viajar, asegúrate de proteger la información personal de todos en casa y evita riesgos en internet._

“Las vacaciones son un momento ideal para descansar y compartir con la familia. Sin embargo, también representan una temporada de alto riesgo en materia de seguridad digital” advirtió Julieta del Río Venegas.

Explicó que durante estos días, muchas personas se desconectan del trabajo, usan más dispositivos electrónicos y realizan compras en línea, lo que abre una ventana de oportunidad para los ciberdelincuentes.

“Es muy común que, antes de viajar, busquemos opciones de paquetes vacacionales. Por eso, es fundamental verificar que los sitios que consultamos cuenten con medidas de seguridad básicas, como el inicio de dirección ‘https://’ y el ícono del candado. Hay que evitar páginas poco conocidas o con precios ‘sorprendentes’, ya que muchas veces son fraudulentas”, detalló Julieta del Río.

Si vas a realizar pagos en línea, utiliza tarjetas digitales, pero únicamente después de confirmar que el sitio es confiable. Además, antes de proporcionar cualquier dato personal, ya sea en línea o de forma presencial, asegúrate de revisar detenidamente el aviso de privacidad. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece qué debe contener este documento. Es ahí donde conocerás cómo se utilizará tu información, con qué fines y los posibles riesgos.

“También es importante poner atención a la correspondencia durante nuestra ausencia. Dejar cartas o documentos visibles en la entrada del domicilio puede exponer datos personales sensibles que podrían ser usados por delincuentes”, advirtió Del Río.

Otro punto clave es evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas, ya que representan un alto riesgo de vulneración. Igualmente, se recomienda no publicar la ubicación en redes sociales durante el viaje. “Además de alertar a posibles delincuentes de que tu casa está sola, también pueden utilizar esa información para intentos de extorsión o engaños telefónicos”, añadió.

Una práctica cada vez más común en redes sociales es compartir fotografías de boletos de avión, pases de abordar o entradas a conciertos. Aunque parezca inofensivo, esos documentos pueden contener códigos y datos personales que permiten rastrear movimientos o usarlos sin consentimiento.

Al regresar de vacaciones, revisa tus estados de cuenta para verificar que no existan cargos no reconocidos. También es importante eliminar correctamente información sensible, como boletos de viaje o etiquetas de equipaje. Destruir estos documentos evita ser víctima del “trashing”, una práctica en la que delincuentes buscan entre la basura documentos que contengan contraseñas, códigos QR, facturas o datos de identificación.

Hoy más que nunca, la vulnerabilidad de los datos personales avanza rápidamente, mientras que la legislación y los mecanismos de protección no evolucionan al mismo ritmo. A esto se suma la desaparición del organismo autónomo encargado de garantizar el derecho a la protección de datos personales, lo que genera aún más incertidumbre.

“La conciencia y el cuidado en el manejo de la información personal son fundamentales para prevenir situaciones adversas durante esta temporada vacacional. Por ello, es importante garantizar tu seguridad digital y proteger tu privacidad en un entorno cada vez más conectado”, finalizó Julieta del Río.