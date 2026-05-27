Jorge Velazquez de Cobaez obtiene doble medalla de oro en Olimpiada Nacional CONADE

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones que impulsan el talento juvenil y fortalecen la formación integral de las juventudes, la administración del Gobernador David Monreal Ávila, a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), reconoció el destacado desempeño del estudiante Jorge Velázquez Montoya, alumno del cuarto semestre del Plantel Loreto, quien obtuvo una sobresaliente participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, máxima justa deportiva amateur del país.

En la Unidad Deportiva Norte “Mario Vázquez Raña”, en Irapuato, Guanajuato, se desarrolló la fase final de la competencia nacional, en la que participaron atletas de las distintas disciplinas de Frontón, clasificados en primer y segundo lugar de las seis regiones, en las que se divide el país, con el objetivo de disputar las preseas de oro, plata y bronce.

Por cuarto año consecutivo, el joven multimedallista CONADE y estudiante del Cobaez, Jorge Velázquez Montoya representó a Zacatecas en esta competencia nacional, en la que logró una actuación histórica, al conquistar dos triunfos especialidades: medalla de oro y campeón nacional invicto en Paleta Goma 30 metros y medalla de oro y campeón nacional en Frontenis Parejas.

Con este resultado, el estudiante del Plantel Loreto se posiciona como uno de los atletas más destacados del país y de la entidad, en su disciplina, con lo que consolida una trayectoria de éxito dentro del deporte nacional.

El Director General del Subsistema, Francisco Javier González Ávila, reconoció el esfuerzo y disciplina del estudiante, al destacar que “el triunfo de Jorge es motivo de orgullo para toda la comunidad Cobaez, porque demuestra que el talento, la disciplina y la perseverancia pueden llevar a nuestras juventudes a conquistar grandes metas. Este logro es reflejo del compromiso que las y los estudiantes ponen en cada desafío”.

González Ávila subrayó que el deporte, al igual que el arte y la educación, representa una herramienta fundamental para impulsar acciones encaminadas a la regeneración del tejido social, al promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia.

En el marco de la Agenda del Progreso 2026, y en concordancia con la visión del Gobernador David Monreal Ávila, el Cobaez genera espacios que permiten a las juventudes desarrollar su talento y construir historias de éxito basadas en la paz, bienestar y progreso.