Aprueba Consejo General de IEEZ  actas e informes institucionales

Zacatecas, Zac.- En Sesión Ordinaria de Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se aprobó el contenido de las actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias celebradas los días 30 de enero y 26 de marzo, así como de las Sesiones Extraordinarias de fechas 30 de enero, 13 y 27 de febrero de 2026.

Durante la sesión, el Secretario Ejecutivo, Jorge Chiquito Díaz de León, presentó los Informes de Actividades de la Junta Ejecutiva correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026.

Asimismo, rindió el informe relativo al ejercicio de la función de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como el informe respecto de las quejas o denuncias presentadas ante esta autoridad administrativa electoral.