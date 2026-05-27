Forma UAZ especialistas en producción audiovisual y medios digitales

Zacatecas, Zac.- En una época donde las industrias creativas y los medios digitales requieren perfiles cada vez más especializados, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) fortalece su oferta académica a través de la Ingeniería en Producción de Medios Digitales, una carrera con apenas cinco años de creación en la que las y los estudiantes pueden desarrollarse en áreas como producción musical, edición de video, diseño acústico, iluminación de espectáculos, animación digital y videomapping.

De acuerdo con el docente Fabián Navarrete Rocha, esta licenciatura surgió como respuesta a la necesidad de formar profesionistas capaces de integrarse a una industria en la que no basta la creatividad, sino que también se requieren conocimientos técnicos especializados para la producción de contenidos audiovisuales y digitales.

A lo largo de ocho semestres, -explicó- el programa académico forma a las y los estudiantes en las etapas fundamentales de la producción digital: captura, procesamiento o edición y masterización final, también entendidas como preproducción, producción y posproducción. En este proceso, el alumnado adquiere conocimientos en producción de audio, video, fotografía, animación digital y desarrollo de contenidos multimedia, además de áreas complementarias como acústica, iluminación y manejo de tecnologías aplicadas a la producción.

Dentro de su formación, destacan campos especializados como el diseño e ingeniería acústica, enfocados en el análisis de frecuencias y el acondicionamiento de espacios con respuesta sonora adecuada; los sistemas de iluminación avanzada, que incluyen la programación de luminarias robóticas y sistemas DMX para espectáculos en vivo; así como las tecnologías visuales, mediante el uso de software especializado para videomapping en 3D y herramientas de corrección de color.

Uno de los ejes del programa es la integración entre los fundamentos de la ingeniería y las prácticas creativas. A través de la formación en matemáticas y análisis técnico de señales, el estudiantado comprende los procesos detrás de la producción digital, desde su origen en el mundo físico hasta su transformación en entornos digitales. Además, cuenta con un laboratorio especializado en producción de medios digitales, equipado para el desarrollo de proyectos de audio, video e iluminación.

El objetivo es que los alumnos no solo sepan utilizar herramientas, sino que comprendan cómo funcionan los procesos técnicos que hacen posible una producción audiovisual de calidad”, explicó Navarrete Rocha.

Actualmente, la carrera cuenta con una matrícula aproximada de 60 estudiantes distribuidos en distintos semestres, además de una primera generación de egresados que ya realiza prácticas profesionales e inicia su incorporación al campo laboral en espacios como el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT), TV UAZ, así como en televisoras y productoras nacionales y locales como TV Azteca y B15.

Algunos casos destacan por el desarrollo de proyectos propios, como el del músico zacatecano Jorge Flores, quien tras su paso por el programa ha combinado su actividad artística con la creación de su propio estudio de producción.

Como parte de su proyección académica y de vinculación, Fabián Navarrete explicó que el cuerpo docente trabaja en el desarrollo de una casa productora institucional, que permitirá ofrecer servicios de grabación musical, producción de podcasts y acompañamiento en proyectos audiovisuales tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

Con ello, el programa busca consolidarse como un espacio que no solo forma profesionistas, sino que también impulsa la creación y producción de contenidos, articulando el talento estudiantil con las necesidades de la industria.

Actualmente, las inscripciones se encuentran abiertas, por lo que las personas interesadas pueden visitar https://mediosdigitales.uaz.edu.mx/ y conocer más sobre este programa académico.