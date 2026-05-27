Toman protesta 16 Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Zacatecas, Zac.- Como parte de las actividades enmarcadas en la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), tomó protesta a 16 Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

La instalación de estos Consejos representa mucho más que el cumplimiento de una disposición normativa: el compromiso de construir municipios mejor planeados, más ordenados, incluyentes y sostenibles.

En representación de la Secretaria Luz Eugenia Pérez Haro, el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Enrique Murillo Berumen, recordó a las y los alcaldes de estas 16 demarcaciones, que el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios establece la conformación de estos Consejos como órganos consultivos fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

Tal es el caso del desarrollo urbano, la vivienda, la movilidad urbana sustentable, el medio ambiente, la seguridad pública y el desarrollo social, temas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas y en el uso y aprovechamiento responsable del territorio.

Durante esta toma de protesta, realizada en el Auditorio Felipe Borrego Estrada, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se precisó que estos Consejos tienen como propósito promover la participación y la coordinación entre autoridades y ciudadanía en las distintas etapas de la planeación territorial y urbana, desde la formulación y aprobación de programas, hasta su ejecución, seguimiento y evaluación.

De esta manera, a los ayuntamientos les corresponde elaborar, aprobar, ejecutar y vigilar los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, regular los usos de suelo, atender las zonas de riesgo y promover acciones que permitan un crecimiento equilibrado y ordenado de los centros de población.

Les corresponde, además, proyectar un desarrollo con sentido social, donde el acceso a servicios, vivienda digna, infraestructura y espacios públicos sea una realidad para todas y todos.

El Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Enrique Berumen, reiteró “que se busca construir municipios mejor planeados, con fraccionamientos funcionales y ordenados, pero también con calles seguras y accesibles, espacios públicos dignos, comunidades conectadas, zonas rurales con servicios y territorios resilientes frente a los retos sociales, económicos y ambientales que enfrentamos”.

Concepción del Oro, Chalchihuites, Enrique Estrada, Francisco R. Murguía, Pánfilo Natera, Juan Aldama, Mazapil, Mezquital del Oro, Monte Escobedo, Ojocaliente, Teúl de González Ortega, Vetagrande, Villa de Cos, Villa Hidalgo, Cañitas y Santa María de la Paz; fueron los municipios que tomaron protesta.