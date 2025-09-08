Nueva era en la UAZ

Visión y percepción

Angel Román Gutiérrez rindió protesta como nuevo Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para el periodo 2025-2029, en un evento celebrado en el teatro Fernando Calderon.

Durante el acto protocolario, el nuevo Rector pidió disculpas por los recientes acontecimientos que provocó Rubén Ibarra Reyes, luego de declararse culpable de agresión sexual equiparada a una menor.

Esta situación detonó un gran escándalo que cimbró a toda la sociedad zacatecana. Grupos feministas, además de integrantes de nuestra máxima casa de estudios, se manifestaron para exigir la destitución de Ibarra Reyes y que terminara toda su relación con la universidad.

Todo esto se presentó durante la campaña electoral para elegir al nuevo Rector universitario. De hecho, cuando los universitarios acudieron a las urnas, el escándalo estaba en su máximo nivel, justo cuando Rubén Ibarra comparecia ante las autoridades.

Por eso fue importante que Angel Román aprovechara el momento para pedir perdón a todos los integrantes de la sociedad, además de comprometerse a buscar solución a todos los problemas universitarios.

Otro tema importante es que la UAZ carga con una deuda histórica de más de 4 mil millones de pesos. Situación que complicará las finanzas para darle viabilidad a la universidad.

Ahora, cómo nunca, la UAZ requerirá de la coordinación y esfuerzo conjunto de todos los entes que la integran. Tanto rectoría, así como el SPAUAZ y el STUAZ, están obligados a trabajar en favor de todos. Se tienen que terminar todas las confrontaciones. La sociedad necesita la recuperación de nuestra universidad y que ya no la hundan más.

APOYAREMOS A LA UAZ: RAMIREZ CUÉLLAR

Durante su visita a Zacatecas, con el fin de asistir al evento donde rindió protesta el nuevo Rector de la UAZ, el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar -en encuentro con los medios de comunicación- aseguró que no dejarán sola a la universidad.

El compromiso con la máxima casa de estudios es lograr más recursos en el presupuesto para el 2026. Será prioridad asegurar la viabilidad financiera, aseguró el legislador federal zacatecano.

Ramírez Cuéllar definió, cómo prioridad, buscar los recursos necesarios para rescatar a la universidad. Es urgente y necesario buscar todas las alternativas desde el Congreso de la Unión, dijo a los integrantes de los medios de comunicación de Zacatecas.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.