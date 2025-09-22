Informes legislativos

Visión y percepción

Zacatecas, Zac.- Ayer rindieron su informe de actividades legislativas. El Senador Saul Monreal lo hizo en el Centro Platero; el Diputado Federal José Narro, en el teatro Fernando Calderón.

Por un lado, Monreal Avila insistió en sus aspiraciones rumbo al 2027. Aseguró que no es un vulgar ambicioso y que su «amor por Zacatecas es genuino y está preparado para lo que venga»

También dijo que su trayectoria, su trabajo y sus resultados, hablan por él. Que «llegará hasta donde el pueblo lo respalde». Pese a que Morena ya le cerró las puertas -por el tema del nepotismo-, el continúa con su objetivo fijo: ser Gobernador de Zacatecas en el 2027.

Por otro lado, José Narro, durante su informe tocó el mismo tema: «No más nepotismo en Zacatecas «. Señaló que es tiempo de levantar la grandeza de nuestra entidad. Dijo que: «Zacatecas no nació para rendirse; nació para luchar y levantarse con dignidad».

Una gran parte de su discurso fue en franca alusión al nepotismo. Y lo dijo Luisa María Alcalde, lideresa nacional de Morena: ningún politico debe suceder en el cargo, a un familiar que lo ocupa actualmente. «Se tienen que esperar», dijo tajantemente, hace poco, en su visita a Zacatecas.

RAMIREZ CUELLAR, ULISES Y NARRO: RESPALDO TOTAL A LA PRESIDENTA

Los diputados federales, Alfonso Ramírez Cuéllar, Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes, sostuvieron una reunión, con cientos de guadalupenses y de la región sureste del Estado, donde reiteraron respaldar las acciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los tres legisladores hacen un frente común para llevar a todos los ciudadanos, los lineamientos de la titular del Ejecutivo Federal, para concretar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Además están a favor de la iniciativa de Ley contra el Nepotismo que envio la Presidenta al Congreso de la Unión. Ella buscaba que entrara en vigor para las elecciones del 2027, pero será hasta el 2030.

Después de esta determinación del legislativo, pidió que en Morena se cambiarán los estatutos para que el nepotismo sea combatido en el 2027. Y, al parecer, asi será.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.