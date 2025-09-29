AMALIA GARCÍA, POLÍTICA DE ALTURA

Visión y percepción

Tuvimos la oportunidad de presenciar el primer informe legislativo de la ex Gobernadora de Zacatecas y Senadora de la República, Amalia García Medina.

El recinto fue el majestuoso museo de arte abstracto Manuel Felguérez, sitio al que acudieron cientos de invitados, entre los que destacaron personajes de la vida pública y política, empresarios, académicos, el ex Gobernador, Arturo Romo, y ex colaboradores de la ex mandataria zacatecana, entre otros personajes.

Su reencuentro con decenas de amigos que la recordaron y aplaudieron, antes, durante y después del informe, fue muy emotivo. Todos la escucharon, con atención, durante su exposición.

El informe fue muy sobrio. Cada tema, de las actividades que realizó durante este primer año, lo desarrolló con gran destreza, acompañado de imágenes que daban cuenta de su trabajo.

Fueron varios los ejes, de su trabajo legislativo que destacó, entre ellos exigir que se haga justicia para las madres buscadoras y víctimas de delitos; fomentar la igualdad social; brindar respaldo a los migrantes y defender la democracia.

Uno de sus principales objetivos es crear el Sistema Nacional de Cuidados y combatir la impunidad, tan presente en nuestro país.

Durante su mensaje recordó a los artistas zacatecanos que murieron, como -precisamente- Manuel Felguérez, Ismael Guardado, José Esteban Martínez, José de Jesús Sampedro. Ellos, recordó la legisladora, dejaron un gran legado en nuestro Estado y son ejemplo a seguir.

Reconoció la lucha feminista que se vivió al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), luego del deplorable caso del ex Rector, quién ya fue sentenciado por abusar sexualmente de una menor de edad. «La violencia y el abuso sexual contra las niñas, es inaceptable», sentenció.

Mencionó, además su participación en diversos foros internacionales, donde se abordaron diferentes temas globales, entre ellos el de la igualdad. «Sin equidad de género, no habrá democracia, ni sostenibilidad», señaló.

Uno de los invitados especiales fue el senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado. Durante su intervención, tuvo elogios para la senadora Amalia García. La señaló como un referente de la política en México.

«Todos tenemos mucho que aprender de ella», dijo con contundencia.

El informe de actividades legislativas de la senadora Amalia García mostró, además de la rendición de cuentas, la nostalgia, el cariño y respeto de muchos asistentes al recinto cultural.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.