Abren convocatoria de Escuela Internacional de Invierno UAZ-SPAUAZ 2025-2026

Zacatecas, Zac.- El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), a través de la Coordinación de Asuntos Académicos, anunció la apertura de la convocatoria para participar en la Escuela Internacional de Invierno UAZ 2025-2026, la cual permanecerá disponible hasta el 6 de diciembre del presente año.

El coordinador Javier Romero Curiel exhortó a las y los docentes interesados a registrarse en los cursos que se ofrecerán del 8 al 17 de diciembre de 2025 y del 19 al 24 de enero de 2026.

En esta edición, la propuesta académica se organiza en torno a cuatro ejes transversales que buscan fortalecer la formación integral del profesorado: la formación docente, disciplinaria y pedagógica; la investigación articulada a la docencia; la vinculación y su incidencia en las problemáticas sociales; y la gestión educativa y el trabajo institucional, destacó el funcionario del SPAUAZ.

Agregó que los cursos, talleres y seminarios se impartirán en modalidades presencial, híbrida y virtual, de acuerdo con las necesidades de ponentes y participantes.

La comunidad interesada en asistir, el registro se llevará a cabo en la plataforma cursosinvierno.uaz.edu.mx.