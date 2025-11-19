Fortalecen entrega de apoyos escolares a niñez zacatecana

Fresnillo, Zac.- Con el firme compromiso de fortalecer el desarrollo y el bienestar de niñas y niños de las comunidades rurales, la administración estatal continúa con la entrega de calzado escolar, como parte de la política social impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, quien ha colocado a la educación como un eje fundamental para la transformación y el progreso de Zacatecas.

El Gobierno del Estado mantiene una política social que refleja su compromiso con las familias de la zona rural. Las y los estudiantes ya cuentan con útiles escolares, mochilas y un recurso destinado a uniformes, con un monto aproximado de 1 mil 500 pesos por niña o niño, lo que garantiza un acompañamiento integral para su permanencia en la escuela.

Estas acciones buscan promover la inclusión y la justicia social, con el objetivo de que ninguna alumna o alumno quede sin apoyo y cada comunidad avance hacia un futuro más equitativo.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), este programa asegura que cada estudiante cuente con las condiciones básicas para acudir a la escuela, avanzar en sus estudios y construir un futuro con mayores oportunidades.

El calzado escolar, además de representar un apoyo directo, funciona como un mensaje claro de respaldo para las familias y como un incentivo para que la niñez mantenga su asistencia a las aulas.

En esta ocasión, la titular de Sedesol, Bennelly Hernández Rueda, acudió en representación del Gobernador a las comunidades de Fresnillo, donde entregó calzado a niñas y niños que diariamente enfrentan distancias complicadas y carencias que dificultan su acceso a la educación.

Las entregas se realizaron en las comunidades La Soledad, San Pablo de los Puertos, Labor de Santa Bárbara, Refugio de Santa Rosa, Santa Rosa, Guadalupe de Trujillo, Matías Ramos y Sombreretillo, en el Mineral, donde se benefició a 381 niñas y niños de estas zonas rurales.

En el recorrido, se constató que muchos estudiantes no contaban con el calzado adecuado para asistir a clases; al recibir este apoyo, sus sonrisas reflejaron esperanza, motivación y un renovado ánimo por continuar con su aprendizaje.

Estas entregas fortalecen el vínculo entre las instituciones y las comunidades rurales. Cada visita permite conocer de manera directa las necesidades de la población y reconocer el esfuerzo de maestras, maestros, directores y familias, quienes realizan un trabajo constante para que la educación permanezca como una prioridad, incluso en los entornos más desafiantes.

La funcionaria destacó que estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno del Estado con las madres y los padres de familia, quienes pueden tener la certeza de que se implementan políticas públicas que colocan a la educación en el centro, como pilar de bienestar, desarrollo y progreso social.

El Gobierno de Zacatecas reafirma su convicción de recorrer las comunidades, escuchar a las familias y atender sus necesidades más sentidas, con el propósito de construir un estado donde cada niña y niño tenga las mismas oportunidades para crecer, aprender y cumplir sus sueños.