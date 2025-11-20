Capacita UAZ a personal de Secretaría de Educación sobre innovación y bienestar

Zacatecas, Zac.- Dirigido al personal de apoyo y asistencia a la educación de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), este día, en la Sala “Eulalia Guzmán Barrón” de la SEDUZAC, se desarrollaron las conferencias “El Chat GPT y el futuro del trabajo inteligente”, “Las 5S de la superación personal” y “Empatía laboral y social: Clave para el bienestar”.

Las conferencias fueron impartidas por las y los Docentes Investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ): Alejandro Mauricio González, del programa académico de Ingeniería de Software de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), especialista en ciencias computacionales; Hugo Pineda Martínez, del programa académico de Ingeniería en Diseño Industrial de la UAIE, especialista en matemática educativa; y Sonia Villagrán Rueda, de la Unidad Académica de Psicología, especialista en Psicología y Educación.

La actividad se realizó a través del Departamento de Mejora y Desarrollo de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SEDUZAC, y del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ.

Para la apertura, la coordinadora de Vinculación de la UAZ, María Argelia López Luna, destacó el compromiso universitario de impulsar una institución dinámica, cercana a la sociedad y comprometida con la formación integral, mediante eventos que promueven inclusión, calidad y participación activa de la comunidad. Reiteró su agradecimiento a todas y todos los participantes, así como a la SEDUZAC por hacer posible este encuentro formativo e invitó a seguir trabajando juntos por una educación innovadora, con liderazgo y profundamente humana.

El director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAZ, Sodel Vázquez Reyes, señaló la disposición de la Universidad para colaborar en los procesos de capacitación y profesionalización del personal, reconociendo la valiosa participación de los docentes en este ciclo de conferencias.

En su mensaje de inauguración, María Guadalupe Ramírez Muñoz, encargada de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional de la SEDUZAC, subrayó que el ciclo de conferencias “Transformar con calidad, vivir con bienestar”, en el marco del Día de la Calidad de las Organizaciones, está dedicado al fortalecimiento de las capacidades del personal de apoyo y asistencia a la educación, como parte de la alianza entre la UAZ y la SEDUZAC, instituciones comprometidas con el bienestar colectivo.

En el evento de inauguración estuvieron presentes, por parte de la SEDUZAC, María Guadalupe Ramírez Muñoz, encargada de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional, y Arlette Cervantes García, encargada del Departamento de Mejora y Desarrollo; y por parte de la UAZ, María Argelia López Luna, coordinadora de Vinculación; Sodel Vázquez Reyes, director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica; y Araceli Graciano Gaytán, responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación.