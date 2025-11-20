Promueven recomendaciones para cuidado de personas adultas mayores

Zacatecas, Zac.- Como parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobernador David Monreal Ávila, destaca el cuidar el bienestar de cada grupo etario en la sociedad, por lo que, especialistas de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) emiten recomendaciones para el cuidado de las personas mayores de 60 años de edad.

Ana Karen Barrón Gómez, gerontóloga de la SSZ, explicó que durante los meses en que prevalece el frío las personas adultas mayores reducen significativamente sus actividades y desplazamientos por temor a enfermar, lo cual puede provocar que se agraven padecimientos como dolores articulares, precisamente por la falta de movimiento.

Contrario a lo que se piensa, en dicha temporada, quienes pertenecen a este grupo de edad deben continuar con sus actividades rutinarias, con la precaución de abrigarse correctamente y vestirse con prendas colocadas en varias capas, para que cuando entren a lugares cálidos puedan hacer más ligera su vestimenta; se debe evitar el uso excesivo de ropa muy gruesa, ya que provoca sudoraciones, lo que puede derivar en un cuadro de deshidratación.

Este último aspecto se debe prevenir, pues, también en otoño – invierno son comunes los casos de pacientes deshidratados; para ello, es recomendable ingerir bebidas calientes durante todo el día, como infusiones o tés, con poca o nada de azúcar, así como sopas y caldos.

Otra medida a considerar es tapar nariz y boca con bufandas o cubrebocas y nunca exponerse a corrientes de aire sin esta medida de protección, ni a cambios bruscos de temperatura.

Finalmente, la especialista recordó que las personas adultas mayores son consideradas como grupo de riesgo como criterio para la aplicación de vacunas, por lo que deben mantener completos sus esquemas de protección ante padecimientos como Influenza, Covid o Neumococo.