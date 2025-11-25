Preparan en Zacatecas Festival de Luces

Zacatecas, Zac.- Gracias al impulso del Gobernador David Monreal Ávila y de su esposa, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, Zacatecas vivirá una temporada navideña a la altura de la celebración de familias locales y visitantes.

Derivado del esfuerzo de las dependencias de la administración estatal, el Festival de Luces Zacatecas 2025 ofrecerá una nueva experiencia, a partir del 30 de noviembre, a las 18:00 horas, fecha en que se iluminará el Centro Histórico de la capital con la decoración alusiva a la navidad, en espacios públicos como plazas, plazuelas, callejones y avenidas.

Este festival, que estará vigente hasta el 6 de enero del 2026, incluirá un programa artístico y cultural en la Villa Navideña de Plaza de Armas, que también se engalanará con atractivos como el carrusel, decenas de establecimientos que ofertarán gastronomía, entretenimiento y sets de fotografías, la cabaña en donde podrán disfrutar de bebidas calientes, así como el árbol de navidad de más de 20 metros de altura.

A fin de ampliar la celebración, la Alameda Trinidad García de la Cadena brillará con la rueda de la fortuna, el árbol navideño monumental, además de contar con la participación de comerciantes locales que ofrecerán una amplia variedad de alimentos y productos artesanales.

Por lo anterior, personal de las distintas dependencias de la administración estatal trabaja, durante los días previos, en el montaje de cada detalle que adornará las fachadas de edificios, arcos, callejones, avenidas y plazuelas, a fin de dar a la ciudadanía la mejor postal durante estas fechas que son de convivencia y bienestar.

Como parte de las celebraciones, se llevará a cabo el Gran Desfile de Navidad Zacatecas 2025, el 18 de diciembre del año en curso, en donde participarán decenas de comparsas, conformando una variedad artística, visual y cultural.