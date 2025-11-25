Refuerzan seguridad vial en el transporte con exámenes médicos

Zacatecas, Zac.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reforzó la aplicación de exámenes psicofísicos integrales y exámenes médicos dirigidos a operadores del autotransporte federal en Zacatecas.

Durante 2025, personal de la Unidad de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte del Centro SICT Zacatecas ha realizado 2 mil 476 evaluaciones con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar que las y los operadores del transporte federal cuenten con las capacidades físicas y mentales necesarias para conducir de manera segura.

Los Exámenes Psicofísicos Integrales incluyen evaluaciones clínicas, de laboratorio y psicológicas y deben realizarse cada dos años por parte de la Dirección General de Autotransporte Federal. Su propósito es detectar oportunamente condiciones que pudieran comprometer la capacidad de conducción.

En tanto, los Exámenes Médicos en Operación (EMO) son inspecciones sorpresivas que se aplican a conductores mientras se encuentran en servicio o por iniciar su jornada con el fin de verificar que cuenten con las condiciones psicofísicas inmediatas para operar de manera segura.

Los EMO incluyen una revisión general de salud: signos vitales, reflejos, coordinación, así como pruebas de alcoholemia y se efectúan principalmente durante periodos vacacionales a través del Operativo 30 Delta y en la Central de Autobuses.

Estas acciones coadyuvan a garantizar la seguridad del transporte, ya que previenen accidentes causados por fallas humanas al identificar problemas de salud como visión o audición reducidas, detectar factores de riesgo y asegurar que los conductores cumplen con los estándares de aptitud requeridos.

Con estas acciones el Centro SICT Zacatecas refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad vial en las carreteras del país, en beneficio de la ciudadanía y de quienes transitan diariamente por ellas.