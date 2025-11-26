Asiste Zacatecas a Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Mérida, Yuc.- La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, participa en el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, convocado por el Sistema Nacional DIF.

En el encuentro realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, las y los participantes compartieron ideas, propuestas, proyectos y avances orientados al fortalecimiento de la asistencia social en México.

La unión de esfuerzos entre la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, con presidentas honoríficas, directores, directoras y representantes de programas de alimentación de todo el país, resulta fundamental para el diseño e implementación de nuevas y mejores estrategias, que permitan fortalecer la política de atención social.

Durante la jornada, se llevan a cabo mesas de trabajo enfocadas en promover el intercambio de buenas prácticas y experiencias, con el objetivo de impulsar acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de las familias mexicanas.