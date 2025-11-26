Sesiona TSJEZ asuntos de salas civil, familiar y penal

Zacatecas, Zac.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas que preside el Magistrado Carlos Villegas Márquez, celebró sesión ordinaria en la que analizaron diversos asuntos jurisdiccionales de segunda instancia correspondientes a las salas civil, familiar y penales.

Durante la sesión, el Magistrado Presidente también presentó un informe detallado sobre los acuerdos derivados de la más reciente reunión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (CONATRIB), realizada en Jalisco, destacando la colaboración entre los poderes judiciales del país, el intercambio de experiencias y los avances en proyectos nacionales orientados a fortalecer la impartición de justicia de frente a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En esta sesión, el pleno deliberó sobre diferentes acuerdos que fueron estudiados a cabalidad, con el propósito de fortalecer su coordinación y trabajo colegiado, además de proponer alternativas que agilicen los compromisos generados para garantizar que ninguna persona zacatecana tenga dificultades para acceder a la justicia y al Poder Judicial del Estado.