Analizan Poderes Judicial y Legislativo iniciativas de reforma a Código Penal

Zacatecas, Zac.- El A través de una mesa de análisis, la presidenta y el presidente de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia y jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento participaron con la Comisión de Justicia de la LXV Legislatura del Estado para realizar un análisis desde el punto de vista jurisdiccional a diferentes proyectos de iniciativas de decreto que modifican el contenido del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

Es así que la Magistrada Verónica Muñoz Robles, Presidenta de la Primera Sala Penal, el Magistrado Juan Antonio Ortega Aparicio, Presidente de la Segunda Sala Penal y Adolescentes, así como los jueces Vanesa Martínez Becerra y David Varela Ordoñez, escucharon las iniciativas que fueron presentadas por la Comisión que preside el Diputado Martín Álvarez Casio, a través de las Diputada Renata Ávila Valadez, Isadora Santibañez, Dayanne Cruz y Fernanda Miranda.

Posteriormente y en conjunto con personal de la Fiscalía General de Justicia y asociaciones civiles se revisó y analizó el alcance de las iniciativas por medio del diálogo sobre su viabilidad jurídica, así como el impacto que podrían generar en los procesos de impartición de justicia, dejando claro que el objetivo común es fortalecer el marco legal y garantizar que las reformas contribuyan a un sistema judicial más eficiente y adecuado a las necesidades actuales.