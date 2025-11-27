Clausuran Sexto Seminario Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud

Zacatecas, Zac.- La Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública, llevó a cabo la clausura del Sexto Seminario Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, un evento académico que, a lo largo de dos jornadas, ha reunido a investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y especialistas nacionales e internacionales comprometidos con el avance del conocimiento en el campo de la salud.

En su mensaje, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Alfredo Salazar de Santiago, reconoció el esfuerzo del cuerpo académico de este programa, el cual consolidó una trayectoria de calidad y formó a nuevas generaciones de investigadores.

El funcionario universitario, destacó que la realización de encuentros de carácter internacional, con la participación de ponentes de amplio prestigio, reflejó el crecimiento y la madurez alcanzados por este posgrado dentro del área de la salud.

Asimismo, subrayó que la labor investigativa que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Zacatecas —en campos como la salud pública, la epidemiología, la investigación básica y la clínica— continuó rindiendo frutos y posicionó a la institución como un referente académico en la región y el país.

Finalmente, las autoridades presentes al evento, invitaron a la comunidad estudiantil y académica a seguir participando activamente y a convertirse en voceros del trabajo que realizó la UAZ en materia de investigación y formación de profesionales comprometidos con la salud.