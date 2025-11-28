Estudiante UAZ fortalece investigaciones sobre tratamientos más efectivos contra cáncer de cérvix

Zacatecas, Zac.- Desarrollar terapias más específicas y efectivas que contribuyan a mejorar la supervivencia de mujeres con cáncer cervicouterino es el objetivo del proyecto “Perfil de expresión de proteínas transmembranales en líneas de cáncer de cérvix y su relación con la expresión de genes involucrados”, realizado por el estudiante de la Maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Jairo Javier Salas Ibáñez.

El proyecto cuenta con la asesoría del docente investigador Jorge Luis Ayala y el respaldo del Cuerpo Académico UAZ-CA- 149 «Biotecnología y Diagnóstico Molecular».

En entrevista, el universitario explicó que las proteínas transmembranales son moléculas altamente especializadas que recubren distintos órganos y participan en la comunicación celular, un proceso clave conocido como señalización celular.

El joven investigador destacó que el cáncer de cérvix continúa siendo una de las principales causas de mortalidad femenina a nivel mundial, lo que motiva la búsqueda de nuevas alternativas científicas para enfrentar este padecimiento.

Señaló que estas proteínas están directamente relacionadas con la proliferación tumoral, aunque aún se desconoce su perfil de expresión específico en el cérvix, interrogante que pretende responder con este estudio.

Finalmente, Salas Ibáñez subrayó que los hallazgos derivados de esta investigación podrán aportar bases sólidas para el diseño de terapias más precisas y el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer cervicouterino.

En contexto, la señalización celular es el mecanismo mediante el cual las células regulan funciones esenciales como el crecimiento, la diferenciación, la respuesta inmune y la homeostasis.