Preparan operativo de invierno para recibir a paisanos

Zacatecas, Zac.- En cumplimiento a la instrucción del Gobernador David Monreal Ávila de acompañar en la próxima temporada vacacional a las y los paisanos en su llegada, estancia y retorno, los Gobiernos de México y Zacatecas alistan los operativos Invierno del Programa Héroes Paisanos y Vehículo en Caravana por el Bienestar 2025.

El titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), Iván Reyes Millán, informó que para el Operativo de Invierno 2025 del Programa Héroes Paisanos, participan instituciones de los tres niveles de gobierno, encabezados por los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

El operativo especial del Programa Héroes Paisanos de esta temporada inicia el 28 de noviembre de 2025 y concluye el 8 de enero de 2026. En el estado de Zacatecas se han instalado 21 módulos de orientación, atendidos por 46 observadores voluntarios en 14 municipios.

Dicho operativo es coordinado por la representación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración (INM) en colaboración con el Gobierno Estatal, a través de las dependencias involucradas, como Sezami y la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular, el General Arturo Medina Mayoral, ha sido pieza fundamental en apoyar las acciones por el bienestar de la comunidad zacatecana migrante.

Así como la Guardia Nacional (GN) Zacatecas, Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), las secretarías de Salud (SSZ), de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena), de la Función Pública (SFP) y Ángeles Verdes.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Zacatecas, Protección Civil, Dirección de Seguridad Vial, Procuraduría de la Defensa de Contribuyentes (Prodecon), entre otros.

Vehículo en Caravana por el Bienestar 2025



Reyes Millán, informó que, por indicaciones del Gobernador David Monreal Ávila, por cuarto año consecutivo, se ha dispuesto brindar asesoría y acompañamiento a las familias zacatecanas que viajarán desde el exterior al estado de Zacatecas a través del operativo “Vehículo en Caravana por el Bienestar 2025”.

El Consulado General de México en Eagle Pass, Texas; autoridades de dicha ciudad y corporaciones de seguridad se han sumado al acompañamiento de los connacionales en este operativo.

La concentración de los vehículos y familias será el 19 de diciembre a partir de las 10:00 de la noche para salir el 20 de diciembre, a las 5:00 de la mañana, en el Sports Complex, ubicado en 1325 Patsy Winn Blvd, en Eagle Pass, Texas, 78852.

Recomendó a las y los ciudadanos que participarán en “Vehículo en Caravana por el Bienestar” se registren en la siguiente liga https://sgi.zacatecas.gob.mx/sezamicontigo/remiza/ para su control y seguimiento.

Cabe recomendar que quienes van a viajar tramiten con anticipación su permiso de importación temporal vehicular y quienes no tienen la nacionalidad mexicana tramiten la Forma Migratoria Múltiple (FMM).

Durante la temporada vacacional, las y los connacionales junto a sus familias podrán disfrutar del Festival de Luces 2025 que organiza el Gobierno Estatal a través de las dependencias de la administración estatal con la decoración alusiva a la navidad, en espacios públicos como plazas, plazuelas, callejones y avenidas.

La Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) mantendrá el servicio de atención para los trámites de los paisanos.