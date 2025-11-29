Entrega Pepe Saldívar en comunidades calzado de programa de Apoyos Educativos

Guadalupe, Zac.- Con la finalidad de que las y los alumnos de las comunidades de Guadalupe cuenten con calzado digno para asistir a sus escuelas, continúa la entrega de Apoyos Educativos para el Bienestar, programa impulsado por el Gobernador David Monreal.

El Presidente de Guadalupe, Pepe Saldívar acompañado del diputado local Saúl Cordero y la Diputada Susana Barragán siguen llevando las bondades de este noble programa a las escuelas rurales del municipio.

“Los apoyos de calzado escolar impulsados por el Gobernador David Monreal, llegaron hasta las comunidades de Ojo de Agua y Lomas de Guadalupe, donde en compañía de los diputados, hicimos entrega directa a niños y niñas de estas escuelas”, indicó el edil.

Cabe señalar que este programa ejecutado desde la Secretaría de Desarrollo Social, Benelly Hernández, se suma a ortos programas como la entrega de útiles escolares y mochilas, en beneficio de la educación.

Asimismo, Pepe Saldívar destaca que este tipo de apoyos se entregan tal y como lo indica la Presidenta de México, de manera directa y sin intermediarios, tal y como dictan las reglas de operación de los programas sociales a nivel federal.

Finalmente, estas entregas de calzado se han llevado a cabo en las comunidades de Los Rancheros, Casa Blanca, La Luz y San Ignacio, además se continuará la próxima semana hasta llevar este beneficio a cada escuela rural