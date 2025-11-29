Organizan encuentro sobre ambientes académicos saludables

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo el Foro Interinstitucional de Ambientes Académicos Saludables, un encuentro que reunió a jefes de enseñanza y representantes de diversas instituciones del sector salud del estado, con el propósito de fortalecer la formación integral de los futuros profesionales de la salud.

En el evento se destacó que la colaboración entre instituciones educativas y de salud es fundamental para asegurar ambientes que favorezcan el aprendizaje teórico, práctico y humano.

En su mensaje, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS), Alfredo Salazar de Santiago, reconoció el compromiso conjunto para consolidar entornos académicos que brinden acompañamiento, seguridad y una educación integral.

Subrayó que, además de formar profesionales competentes en disciplinas como medicina, enfermería y salud pública, es indispensable promover valores como la empatía, el respeto y la comprensión hacia el paciente.

Por su parte, el director de la UAMHyCS, Héctor Rosales González, reafirmó la importancia del foro como un esfuerzo coordinado entre instituciones como Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), IMSS Bienestar, ISSSTE, SEDENA, Universidad Autónoma de Durango (UAD) y diferentes unidades académicas de la UAZ.

Indicó que el eje central de este encuentro es la salud mental, entendida como un componente esencial del desarrollo académico y personal. El foro busca promover el bienestar emocional, el autocuidado, la prevención de la violencia, la inclusión y la igualdad de género, así como fortalecer habilidades personales y sociales entre la comunidad estudiantil.

Asimismo, resaltó la relevancia del cuidado físico, la atención médica oportuna, la alimentación saludable y la actividad física como pilares de una vida plena y de una educación para la salud orientada a decisiones responsables.

El encuentro concluyó con el llamado a mantener la colaboración interinstitucional como base para construir entornos seguros, inclusivos y comprometidos con el bienestar integral de la comunidad universitaria y de las futuras generaciones de profesionales de la salud.