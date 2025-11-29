Reconocen a personal médico y de enfermería por participar en cirugías sin bisturí

Zacatecas, Zac.- En el marco del Mes de la Salud Reproductiva y de la conmemoración del Día Mundial de la Vasectomía, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), realizó un simposium para el intercambio de conocimientos y casos de éxito en torno a este procedimiento.

Se contó con la presencia de José Antonio Castro Garduño, líder del Programa de Vasectomía sin Bisturí, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGYSR) de la Secretaría de Salud Federal, quien sostuvo que México es ejemplo a nivel mundial en la participación de los varones en los programas de planificación familiar y reconoció que cada año aumentan las cifras de quienes recurren a la vasectomía.

Señaló que, además, la población de jóvenes menores de 25 años participa cada vez más en las jornadas que se realizan con la finalidad de fomentar una paternidad responsable y el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva

Durante la ceremonia se reconoció a: Sonia Cruz Villegas, Graciela Vázquez Sandoval, Raymundo Orozco Covarrubias y Gricelda Margarita Esquivel Calvillo por haber dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la promoción y realización de vasectomías.

De igual manera fueron entregadas las constancias que certificaron en este procedimiento a Vicente Longoria Gómez, Eridani Serrano Juárez y María Rocío Martínez Cedario.