Apoyan a estudiantes con equipos de cómputo

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, y el Clúster Minero entregaron 50 equipos de cómputo, donados por las empresas a estudiantes de mayor aprovechamiento académico, en el nivel básico, medio superior y superior, provenientes de 15 municipios.

En el evento, encabezado por el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, se informó que el estudiantado beneficiado proviene de los municipios de la capital, Calera, Fresnillo, Jalpa, Moyahua, Tlaltenango, Río Grande, Concepción del Oro, Pinos, Jerez, Loreto, Guadalupe, Sombrerete, Nochistlán y Atolinga.

Acompañado por el Secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, y Abel González Vargas, presidente del Clúster, Rodrigo Reyes Mugüerza reconoció a las y los estudiantes por su dedicación, disciplina y compromiso, lo que los ha llevado a mantener un excelente aprovechamiento académico.

Los invitó a aprovechar estas herramientas para seguir creciendo, aprender más y abrirse camino en un mundo que exige capacidades digitales; recordó que la educación es el mejor nivelador social que tenemos a la mano.

Finalmente, el funcionario destacó la importancia de este tipo de alianzas, gracias a las cuales se pueden impulsar oportunidades reales para las juventudes zacatecanas y que coinciden con la visión del Gobierno de Zacatecas de apostar por el talento de las y los jóvenes, fortalecer su educación, reducir las desigualdades en el acceso a la tecnología y construir bienestar desde las aulas. A la fecha, dijo, se han entregado 102 equipos donados por las empresas.