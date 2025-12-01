Capacitan a personal de SSZ en habilidades y tácticas policiales

Zacatecas, Zac.- A través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Gobierno de Zacatecas llevó a cabo la ceremonia de clausura del Curso de Capacitación Especializada en Habilidades y Tácticas Policiales, programa integral orientado a fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad y avanzar en las acciones de pacificación para el bienestar de las familias.

Del 23 al 29 de noviembre, 30 elementos de la SSP participaron en una jornada formativa de alto nivel, donde reforzaron sus competencias en manejo de estrés, intervención táctica, patrullaje, actuación ante situaciones de alto riesgo y respuesta en escenarios críticos.

Estos conocimientos —de carácter teórico y práctico— permitirán a las y los policías mejorar su desempeño operativo y brindar una atención más cercana, eficiente y humana a la ciudadanía.

Durante el cierre del curso, el General Arturo Medina Mayoral destacó la importancia de mantener una actitud de aprendizaje permanente dentro de las tareas de seguridad.

Subrayó que, aun con la experiencia adquirida en el servicio, nunca se debe asumir que todo está aprendido, sino mantener disposición para adquirir nuevas técnicas y tácticas que fortalezcan el trabajo diario.

Reconoció el esfuerzo de las y los participantes y les llamó a convertirse en multiplicadores del conocimiento dentro de sus respectivas áreas.

Asimismo, agradeció la labor de los instructores internacionales, provenientes de Tarrant County College: Grisell Castro, especialista en manejo de estrés; William Henry Callaway III, instructor en tácticas de patrullaje, y Anthony Willis Tobar, experto en intervención operativa. Su participación, dijo, contribuye significativamente al fortalecimiento de la estrategia de seguridad del estado.

El General Medina Mayoral felicitó a las y los elementos que concluyeron satisfactoriamente la capacitación, al afirmar que cada curso representa un beneficio directo para la ciudadanía, ya que permite ofrecer un servicio más profesional y con mejores herramientas.

Añadió que el Gobernador David Monreal Ávila se mantiene satisfecho con el desarrollo de este tipo de actividades, pues reflejan el compromiso institucional de construir la paz, mediante cuerpos policiales preparados y cercanos a la gente.

En el evento estuvieron presentes Manuel Eduardo Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y Óscar Javier Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la formación policial. Flores Sonduk anunció que se proyecta la realización de nuevas capacitaciones similares, incluso con la posibilidad de desarrollarse en el extranjero.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso con la profesionalización permanente del personal operativo, elemento esencial para avanzar en la consolidación de un estado más seguro, con instituciones sólidas y en servicio pleno de la ciudadanía.