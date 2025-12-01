Cumplen requisitos de beca 66 por ciento de estudiantes UAZ postulantes a movilidad

Zacatecas, Zac.- En entrevista con la responsable de la Coordinación de Cooperación Académica e Internacionalización de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Laura Gemma Flores García, y con el responsable del Programa de Movilidad Estudiantil, Noé Gonzalez, se abordaron los avances en las becas de movilidad estudiantil.

Gonzalez confirmó que más de 75 estudiantes se postularon para obtener una beca, de los cuales solo el 66 por ciento concluyó satisfactoriamente el proceso de solicitud.

Explicó que el primer requisito para acceder a este beneficio es contar con un promedio mínimo de 8.5 y haber completado previamente la postulación al programa de movilidad.

Por su parte, Flores García informó que cada semestre se abre una convocatoria para alumnos entrantes y salientes, la cual se ha concluido de manera exitosa.

Subrayó que la administración actual ha fijado como meta estratégica ampliar los destinos, de modo que los estudiantes puedan explorar países fuera del ámbito hispanohablante, como Estados Unidos, Alemania o Japón, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de incorporación laboral.

Asimismo, puntualizó que “la movilidad no son paseos turísticos, es para crecer dentro de sus ámbitos profesionales” —dijo—, e invitó a todas las unidades y programas a sumarse a este esfuerzo.

Las carreras con mayor participación en movilidad son Psicología, Turismo, Nutrición y Enfermería. En este sentido, Flores reiteró el compromiso institucional con la internacionalización y la formación global de los estudiantes, asegurando que “no hay otra experiencia más enriquecedora que conocer otros saberes”.

La funcionaria detalló que los destinos más solicitados por los estudiantes son Colombia, Argentina y España, principalmente por razones de idioma.

Igualmente, destacó que los participantes actúan como embajadores de la UAZ, contribuyendo con sus iniciativas a establecer vínculos con instituciones nacionales e internacionales y a formalizar nuevos convenios.

Finalmente, ambos funcionarios compartieron recomendaciones para futuras postulaciones, entre ellas iniciar el proceso con al menos un semestre de anticipación y contar con dominio de idiomas además del español. Los interesados pueden consultar más información en la página https://movilidad.uaz.edu.mx/.