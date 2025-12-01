Entregan prótesis dentales a 150 personas

Zacatecas, Zac..- Al dar continuidad al fortalecimiento de acciones de bienestar y atención a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, entregó 150 prótesis dentales a adultos mayores de diversas localidades del estado, a través del programa “Transformando Sonrisas”, que a la fecha suma 200 beneficios otorgados en este año.

Durante un emotivo evento, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, encabezó la entrega de estos apoyos, que incluyen prótesis dentales totales y parciales.

Esta acción forma parte del programa de Asistencia Médica, Salud, Amor y Bienestar (AMSABI), impulsado para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

A lo largo de varias semanas, las y los beneficiarios participaron en un cuidadoso proceso clínico que incluyó valoración médica, extracciones dentales, modelaje y adaptación de las prótesis. Gracias a este trabajo coordinado, hoy cientos de familias zacatecanas experimentan una mejora significativa en su salud bucal, autoestima y bienestar general.

El ambiente del evento estuvo lleno de gratitud y alegría; sonrisas renovadas, abrazos y palabras de agradecimiento dieron color a la jornada. Para muchos adultos mayores, este apoyo representa la oportunidad de volver a disfrutar alimentos sin dolor, conversar con mayor seguridad y, sobre todo, recuperar la confianza en sí mismos.

El evento fue amenizado por el coro «Los Románticos», perteneciente al programa de Trabajo Infantil, cuyos integrantes interpretaron diferentes canciones.

De esta forma, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso con la atención integral de las personas adultas mayores y continuará el impulso a programas que contribuyan al bienestar y la dignidad de todas y todos.