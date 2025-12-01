Inicia funciones Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del TDJ

Zacatecas, Zac.- Con la toma de Protesta de Ley de la Maestra Verónica Dimas Gutiérrez, como titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial, queda constituido este Órgano Auxiliar, a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de sus funciones.

Lo anterior fue explicado, por el Magistrado José Luis Hernández Ugalde, Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, quien en sesión extraordinaria del Pleno de este Órgano Colegiado tomó protesta de Ley a la Maestra Verónica Dimas, ante las magistradas Vania Arlette Vaquera Torres y Celia Nayeli Juárez.

De igual manera, explicó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el Órgano de Investigación tendrá a su cargo la investigación de los hechos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado, en los términos establecidos en esta Ley, en los acuerdos generados que emita el propio Tribunal de Disciplina Judicial, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo que remembró que fue en sesión ordinaria de pleno de este Tribunal que se acordó proponer al Órgano de Administración Judicial la designación de la Titular, el cual, en atención a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobó su nombramiento.

Es así que el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, deseó el mayor de los éxitos a la nueva titular, no sin antes hacer hincapié en la delicada tarea que representan sus funciones con apego siempre al cuidado de los derechos humanos y la paridad de género.

Por su parte, la Maestra Verónica Dimas Gutiérrez, aseguró que esta encomienda la desarrollará con máxima sensibilidad, imparcialidad y alta responsabilidad, con la experiencia de su desempeño en la materia de Investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el propósito de sobrellevar las investigaciones en total apego a los derechos humanos y laborales de cada servidora y servidor que se encuentre en algún proceso de investigación.