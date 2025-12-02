Imparten en UAZ conferencia “Construyendo el futuro con Inteligencia Artificial”

Zacatecas, Zac.- Como parte del proceso continuo de formación impulsado por la vinculación entre la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas (SAD), se llevó a cabo la conferencia titulada “Construyendo el futuro con IA: tecnología, ética y talento”, dirigida al personal administrativo y directivo de la administración pública estatal.

La ponencia fue impartida por el docente investigador y Coordinador de la Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE) de la UAZ, José María Celaya Padilla, en el marco del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la universidad. Esto a través de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas, la UAIE y el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ.

En su disertación, el docente universitario explicó que el propósito de la conferencia fue acercar a las y los asistentes al fascinante mundo de la Inteligencia Artificial (IA), desde sus fundamentos hasta sus aplicaciones más avanzadas. Explicó de forma clara y accesible qué es la IA, cómo funciona internamente (modelos, datos, aprendizaje) y de qué manera ya está presente en la vida diaria, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

A partir de ahí, se exploraron las últimas investigaciones, tendencias y tecnologías emergentes, con especial énfasis en la IA generativa, mostrando ejemplos concretos de cómo estas herramientas pueden utilizarse para resolver desafíos actuales en distintos sectores.

Celaya Padilla abrió también un espacio de reflexión en torno a la ética y la sostenibilidad de la IA, donde se discutieron temas clave como la privacidad de los datos, la equidad y los sesgos en los algoritmos, el impacto ambiental del entrenamiento de grandes modelos y la importancia de contar con marcos de regulación responsables que pongan a las personas en el centro.

El especialista se refirió a la inteligencia artificial como una simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y las reglas para el uso de la información), el razonamiento (usar las reglas para alcanzar conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección.

Finalmente, comentó que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar profundamente las humanidades; es una herramienta avanzada que permite el análisis de textos, la digitalización, la traducción y la creación de contenido.

Subrayó que la ética juega un papel crucial en la implementación responsable de la inteligencia artificial e invitó a las y los participantes a comenzar su ruta de formación, identificando oportunidades de aprendizaje y áreas de especialización con alto potencial de impacto social y económico.

En el evento académico estuvieron presentes el encargado de la Subdirección de Operatividad y Capital Humano de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, Rubén Durán Reyes; el integrante de la Dirección de Recursos Humanos, Antonio Dorado Trujillo; y por la UAZ, la coordinadora de Vinculación, María Argelia López Luna; el director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Sodel Vázquez Reyes; y la responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.