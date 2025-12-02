Nombran a nuevo director de Escuela Estatal de Formación Judicial

Zacatecas, Zac.- “Dos de los más grandes retos que enfrenta la Escuela Estatal de Formación Judicial, radican en la capacitación y actualización de las personas juzgadoras y servidores judiciales para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la tan anhelada transición a la justicia en línea”, señaló la Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial, Norma Esparza Castro.

Lo anterior, durante la toma de Protesta de Ley que realizó ante la Consejera Martha Elena Berumen Navarro y el Consejero Miguel Eliobardo Romero Badillo al Licenciado Marco Aurelio Rentería Salcedo, como Director de la Escuela Estatal de Formación Judicial.

En este acto protocolario, la Consejera Presidenta dijo confiar ampliamente en la encomienda que el Licenciado Marco Aurelio Rentería desempeñará, pues es un profesionista con 21 años de experiencia en el área de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de órganos jurisdiccionales.

Así mismo, destacó que la tarea del nuevo Director también radicará en reforzar los temas de profesionalización y especialización en las diferentes ramas de impartición de justicia, siempre privilegiando el apego a los derechos humanos y al juzgar con perspectiva de género; por lo que le deseó a nombre del Órgano de Administración Judicial el mayor de los éxitos en este encargo que le fue conferido.

Es así que el Licenciado Marco Aurelio Rentería se incorpora al Poder Judicial del Estado luego de haber laborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Dictaminador, además de haber sido Secretario Técnico Coordinador de Ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, Abogado Litigante y Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas del año 2002 al 2014.

Cabe destacar que la Escuela Estatal de Formación Judicial es una instancia de formación, construida a partir de perfiles profesionales, con el objetivo de brindar a los servidores públicos del Poder Judicial y de otras instituciones, estudios de actualización, formación, especialización y posgrado que contribuyan a su profesionalización y, con ello, a la mejora en la impartición de justicia en el Estado de Zacatecas.

Además de que le corresponde contribuir a la socialización de los funcionarios judiciales en los modos de trabajo, en la ética y en los valores de la organización judicial; que permite adquirir no sólo los elementos del funcionamiento organizacional de la justicia, sino también hacer posible su reflexión.